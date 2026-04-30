Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς κάνει τη μεγάλη έξοδο στους ελληνικούς κινηματογράφους και σε συνδυασμό με το άνοιγμα αρκετών θερινών σινεμά, αναμένεται να απογειώσει το ελληνικό box office.



O λόγος για την ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 που είκοσι χρόνια μετά, επανενώνει τη Μέριλ Στριπ στο ρόλο της -φοβερής και τρομερής- Μιράντα Πρίστλι, με το υπόλοιπο βασικό καστ της πρώτης ταινίας: Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 (The Devil Wears Prada 2)

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Μέριλ Στριπ, η Άν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Η ταινία επανασυνδέει το αρχικό κύριο καστ με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ, με την προσθήκη των Τζάστιν Θερού, Κένεθ Μπράνα, Λούσι Λιου, κ.ά.

Dolly

Ένα ζευγάρι δέχεται επίθεση κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης στο δάσος από μια διαταραγμένη κούκλα. Η γυναίκα απαγάγεται, καθώς η κούκλα θέλει να τη φροντίσει και να τη μεγαλώσει σαν παιδί της. Μια εφιαλτική μάχη επιβίωσης ξεκινά.

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 16mm στο Τενεσί, η ταινία DOLLY του Ροντ Μπλάκχερστ χτίζεται πάνω στις παραδόσεις των κλασικών ταινιών τρόμου, όπως Η Νύχτα με τις Μάσκες και Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι. Με σεβασμό στην αισθητική και την ωμή ατμόσφαιρα αυτών των εμβληματικών ταινιών, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο franchise που αναβιώνει το πνεύμα του κλασικού horror σινεμά.

Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν (Mr. Nobody Against Putin)

Ο Pasha Talankin είναι ένας απρόσμενος ήρωας — ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειραχτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του.

Όταν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται παρά τη θέληση του στη μηχανή προπαγάνδας του Πούτιν. Αναγκασμένος να προωθεί αποκλειστικά μηνύματα εγκεκριμένα από το κράτος και σοκαρισμένος από τη μεταμόρφωση του σχολείου και της κοινότητάς του, παλεύει με ενοχές και ένα αίσθημα ανημποριάς — μέχρι που καταλήγει να γίνει whistleblower.

Ομάχα (Omaha)

Νωρίς κάποιο πρωί, ένας χήρος πατέρας ξυπνάει τα δύο παιδιά του, τα βάζει βιαστικά στο αυτοκίνητο και μαζί ξεκινούν ένα φαινομενικά αμέριμνο ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα, με αβέβαιο όμως προορισμό και με ένα κρυμμένο μυστικό που μόλις στο τέλος θα μας αποκαλυφθεί.

Ο Αρχηγός (Captain)

Ο Ίσα και ο Αλί, δύο αγόρια που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές, νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο.



Αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής τους, αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους πριν από την κρίσιμη επέμβαση του Αλί — μακριά από τα βλέμματα γιατρών και νοσηλευτών.

Τρίχες Κατσαρές (Curly Burly)

H αποστολή είναι απλή... να πιάσουμε τα τρολ! Ή μήπως όχι;

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ.

Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι!

Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μεγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης.

