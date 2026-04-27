Η Lady Gaga κάνει και μία cameo εμφάνιση στην νέα ταινία.

Η Lady Gaga και η ράπερ Doechii κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο της τελευταίας τους συνεργασία, «Runway», που ακούγεται στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» (The Devil Wears Prada 2).

Το τραγούδι ακούγεται κατά τη διάρκεια μιας στιγμής από τα παρασκήνια στην διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, καθώς τα μοντέλα ετοιμάζονται.

Το βίντεο ανταποκρίνεται στο επίκεντρο της υψηλής μόδας της ταινίας, με τις καλλιτέχνιδες να κάνουν εναλλάξ διαφορετικές εμφανίσεις. Ακολουθεί μια έκρηξη από ρούχα και χορευτές που ολοκληρώνεται με τη Lady Gaga και την Doechii να περπατούν στην πασαρέλα.

Από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, το single κατέγραψε πάνω από 3 εκατ. ροές στο Spotify, φτάνοντας στο νούμερο 32 στο παγκόσμιο chart Spotify. Έκανε επίσης ντεμπούτο στο νούμερο 25 στο chart Spotify των ΗΠΑ με πάνω από 730.000 συνολικά ροές.

Η Lady Gaga επαίνεσε την Doechii πρόσφατα σε μια συνέντευξη με τη βρετανική Vogue. «Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να βγαίνει από την πόρτα με ένα στυλό που να μοιάζει αμέσως θρυλικό. Αυτή είναι η Doechii για μένα. Ερωτεύτηκα τη μουσική της και την ακατέργαστη, βαθιά προσωπική της οπτική. Η δύναμη στα λόγια της, η ευαλωτότητά της, ο τρόπος που κάνει ρίμα με αυτό το άγριο μείγμα τόλμης και συναισθηματικής ακρίβειας, με συγκλόνισε βαθιά» είπε η Lady Gaga .

Πέρυσι, η Doechii απένειμε στην Lady Gaga το βραβείο Innovator στα βραβεία μουσικής iHeartRadio 2025. «Μεγαλώνοντας, δεν ήμουν σε καμία περίπτωση σαν τους περισσότερους ανθρώπους που είχα γύρω μου και όλα πάνω μου αντιπροσώπευαν μια κοινότητα εναλλακτικών παιδιών που υποεκπροσωπούνταν στο περιβάλλον μου» είχε πει.

Την παραγωγή του κομματιού έκανε ο Andrew Watt μαζί με τους Bruno Mars, Cirkut και Dernst "D'Mile" Emile II. Ο Watt συνέγραψε επίσης το τραγούδι με την Lady Gaga, τον Bruno Mars, την Doechii, και τους Cirkut, D'Mile και Jayda Love. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η χορεύτρια και χορογράφος Parris Goebel.

Με πληροφορίες του Variety