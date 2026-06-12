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Απών από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν σήμερα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Χωρίς τον Στέφανο Κωνσταντινίδη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου να αναφέρει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η παρουσιάστρια, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω, εξήγησε ότι η αιτία της απουσίας του αφορά έναν ευχάριστο οικογενειακό λόγο και αμέσως μετά προσχώρησε στη φυσιολογική ροή της εκπομπής.

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Ο ίδιος, λίγες ώρες αργότερα, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι παραβρέθηκε στην καλοκαιρινή σχολική γιορτή των παιδιών του.

Στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε μερικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την ημέρα, ενώ μέσα από τη λεζάντα του θέλησε να ευχηθεί για τις καλοκαιρινές διακοπές: «Αποχαιρετούμε τη φετινή χρονιά με τα Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ που δε μαραίνονται ποτέ, μόνο ανθίζουν.

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Πόσες γνώσεις, πόσα συναισθήματα, χαρές και λύπες, πόσα χαμόγελα, προσπάθεια, κούραση, επιβράβευση, νέοι στόχοι, «συννεφιασμένες» σκέψεις και μετά «ηλιόλουστες»…

Πώς πέρασε κι αυτή η σχολική χρονιά… Αυτά τα χρόνια τα μαθητικά. Και τώρα… ΔΙΑΚΟΠΕΣ», έγραψε.