Η δημοσίευση του Στράτου Τζώρτζογλου από τη Νέα Υόρκη και τα όνειρα με το γιο του για το μέλλον.

Με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός φαίνεται πως απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τις υποχρεώσεις του, καθώς πέταξε μέχρι τη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον γιο του Άλκη, ο οποίος ζει μόνιμα εκεί.

Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε, πατέρας και γιος είναι ξαπλωμένοι σε δρόμο της Νέας Υόρκης κάνοντας όνειρα για το μέλλον και όντας ευτυχισμένοι για τη στιγμή.

{https://www.instagram.com/p/DZnQY0zg3h0/?hl=el}

Στην λεζάντα της δημοσίευσης ο ηθοποιός αναφέρει: «Με τον γιο μου @alkis.nyc …Στην Νέα Υόρκη …. ξαπλωμένοι σε έναν από τους δρόμους της … κάνοντας όνειρα για το μέλλον και όντας ευτυχισμένοι χωρίς λόγο … νιώθοντας τέλεια «έτσι γιατί έτσι»- μόνο γιατί μας ένωνε η αγάπη και ο ενθουσιασμός για την ζωή».