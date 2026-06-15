Με μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου ο Στράτος Τζώρτζογλου.
Ο ηθοποιός φαίνεται πως απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τις υποχρεώσεις του, καθώς πέταξε μέχρι τη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον γιο του Άλκη, ο οποίος ζει μόνιμα εκεί.
Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε, πατέρας και γιος είναι ξαπλωμένοι σε δρόμο της Νέας Υόρκης κάνοντας όνειρα για το μέλλον και όντας ευτυχισμένοι για τη στιγμή.
{https://www.instagram.com/p/DZnQY0zg3h0/?hl=el}
Στην λεζάντα της δημοσίευσης ο ηθοποιός αναφέρει: «Με τον γιο μου @alkis.nyc …Στην Νέα Υόρκη …. ξαπλωμένοι σε έναν από τους δρόμους της … κάνοντας όνειρα για το μέλλον και όντας ευτυχισμένοι χωρίς λόγο … νιώθοντας τέλεια «έτσι γιατί έτσι»- μόνο γιατί μας ένωνε η αγάπη και ο ενθουσιασμός για την ζωή».