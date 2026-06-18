Η S&P επισημαίνει ότι η ΔΕΗ υλοποιεί ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις το στρατηγικό της σχέδιο, αυξάνοντας σημαντικά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-» προχώρησε η S&P Global Ratings, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το outlook για τον όμιλο. Ο διεθνής οίκος αποδίδει την απόφαση στην επιτάχυνση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της εταιρείας, στην ενίσχυση της επενδυτικής της στρατηγικής και στη βελτίωση του συνολικού προφίλ κινδύνου.

Η S&P επισημαίνει ότι η ΔΕΗ υλοποιεί ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις το στρατηγικό της σχέδιο, αυξάνοντας σημαντικά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και νέες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση έχει αναθεωρήσει το επενδυτικό πλάνο για την περίοδο 2026-2030, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων στα 24 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 10 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2028. Οι ετήσιες επενδύσεις αναμένεται να διαμορφωθούν κοντά στα 5 δισ. ευρώ, με βασικούς άξονες τις ΑΠΕ, τα δίκτυα διανομής, τα data centers και την περαιτέρω επέκταση σε αγορές όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Κεντρικός στόχος του ομίλου είναι η ανάδειξή του σε ηγετική ενεργειακή δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της σχεδόν διπλάσιας εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 24,3 GW. Περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών επενδύσεων θα κατευθυνθεί σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω το «πράσινο» αποτύπωμα του ομίλου.

Ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου 2026. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση περιορίζει τις ανάγκες για πρόσθετο δανεισμό και συμβάλλει στη διατήρηση υγιών πιστωτικών δεικτών.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της S&P, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προς δανεισμό (FFO προς debt) θα παραμείνουν άνω του 15% κατά την περίοδο 2026-2028, με προοπτική βελτίωσης στο εύρος 17%-20% έως το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να αυξηθούν στα 2,4-2,5 δισ. ευρώ το 2026, στα 2,5-2,7 δισ. ευρώ το 2027 και να προσεγγίσουν τα 3,2-3,4 δισ. ευρώ έως το 2028.

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων αποδίδεται στη διεύρυνση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην είσοδο της ΔΕΗ σε νέες αγορές και δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα data centers.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πορεία απεξάρτησης από τον λιγνίτη, με τη ΔΕΗ να βρίσκεται σε τροχιά πλήρους αποεπένδυσης από τη λιγνιτική παραγωγή έως το τέλος του 2026. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το προφίλ βιωσιμότητας του ομίλου και υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του.

Το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση της S&P ότι η εταιρεία θα υλοποιήσει επιτυχώς το επενδυτικό της πρόγραμμα, διατηρώντας παράλληλα ελεγχόμενα επίπεδα μόχλευσης. Ωστόσο, ο οίκος προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου ή επιδείνωση των χρηματοοικονομικών δεικτών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητικές αξιολογικές κινήσεις στο μέλλον.

Αντίθετα, περαιτέρω αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από τη συνεχή ενίσχυση των ταμειακών ροών και τη διατήρηση της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας του ομίλου.