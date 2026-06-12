Η στρατηγική της ΔΕΗ ως εργοδότη βασίζεται στην παροχή ευκαιριών συνεχούς μάθησης και εξέλιξης σε τομείς όπως τα μεγάλα τεχνικά έργα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, οι τηλεπικοινωνίες και τα data centers.

Τη νέα στρατηγική της για την προσέλκυση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζει η ΔΕΗ, αναδεικνύοντας το όραμά της ως εργοδότης που επενδύει στους ανθρώπους του και δημιουργεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με επίκεντρο την εξέλιξη, την καινοτομία και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος.

Με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται», η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο μετασχηματισμός της σε έναν ολοκληρωμένο διεθνή ενεργειακό όμιλο συνοδεύεται από σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εργαζομένους και τα νέα ταλέντα που επιθυμούν να ενταχθούν στον οργανισμό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο ύψους 24 δισ. ευρώ που υλοποιεί ο Όμιλος έως το 2030, με τη διοίκηση να τοποθετεί το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο της στρατηγικής της, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ,στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να συμβάλλουν ενεργά στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, Αλίνα Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ένα διαρκές ταξίδι μετασχηματισμού με τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, επισημαίνοντας πως η νέα καμπάνια απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έργα που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου του powertech και να εξελιχθούν μέσα σε ένα περιβάλλον που στηρίζει τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

Η στρατηγική της ΔΕΗ ως εργοδότη βασίζεται στην παροχή ευκαιριών συνεχούς μάθησης και εξέλιξης σε τομείς όπως τα μεγάλα τεχνικά έργα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, οι τηλεπικοινωνίες και τα data centers, ενώ η διεθνής παρουσία του Ομίλου δημιουργεί νέες προοπτικές σταδιοδρομίας. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων σε έργα μεγάλης κλίμακας που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επιδιώκοντας να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία. Με περισσότερους από 8,5 εκατομμύρια πελάτες και περίπου 20.000 εργαζόμενους, ο Όμιλος φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως κινητήρια δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

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