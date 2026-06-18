Έχοντας γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το χαλαρωτικό ρόφημα λέγεται ότι έχει τη δύναμη να εξουδετερώνει την κορτιζόλη.

Viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει χαλαρωτικό ρόφημα το οποίο λέγεται ότι έχει τη δύναμη να εξουδετερώνει την κορτιζόλη. Τα κύρια συστατικά; Χυμός λεμονιού και νερό καρύδας.

Το ρόφημα για τη μείωση της κορτιζόλης που προτείνεται στο TikTok, στην πραγματικότητα, μπορεί μόνο να βοηθήσει στη βελτίωση της διάθεσης και να νιώσουμε καλύτερα και όχι να σβήσει δραστικά όλες τις ανησυχίες.

Κοκτέιλ για τη μείωση της κορτιζόλης: Η συνταγή

Η συνταγή, στο TikTok, φαίνεται νόστιμη, ιδανική για μια καλοκαιρινή μέρα. Τα συστατικά πίσω από αυτό το δημοφιλές ρόφημα που μειώνει την κορτιζόλη είναι:

200 ml νερό καρύδας

½ στυμμένο λεμόνι

50 ml χυμός πορτοκαλιού

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη μαγνησίου

¼ κουταλάκι του γλυκού ψιλό αλάτι

Ανθρακούχο νερό κατά βούληση

Τα ευεργετικά αποτελέσματα του κοκτέιλ που μειώνει την κορτιζόλη και έγινε viral στο TikTok συνδέονται κυρίως με τον συνδυασμό συστατικών του: αλάτι, μαγνήσιο και χυμός πορτοκαλιού και λεμονιού, τα οποία μοιάζουν πολύ με τα κύρια συστατικά των ποτών μετά την προπόνηση. Το νάτριο, το κάλιο και τα σάκχαρα, στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύουν το τέλειο κοκτέιλ για να δώσουν στο σώμα μια ώθηση ενέργειας. Η παρουσία νερού καρύδας, από την άλλη πλευρά, προάγει την ενυδάτωση, καθώς και δίνει στο ποτό μια λεπτή και ευχάριστη γεύση. Αυτό το μη αλκοολούχο κοκτέιλ σας επιτρέπει να φανταστείτε τον εαυτό σας αλλού, ίσως σε διακοπές, να αντισταθμίζετε τις αρνητικές επιπτώσεις της κορτιζόλης και να βοηθάτε στη χαλάρωση του μυαλού.