Η μικρή αλλαγή σε μια καθημερινή συνήθεια που θα κάνει τη διαφορά!

Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι ο καφές είναι απαραίτητος για να ξεκινήσει η μέρα μας.

Κι όμως! Η ψυχοδιατροφολόγος Itziar Digón υποστηρίζει ότι είναι πολύ καλύτερο να καθυστερήσετε την κατανάλωση καφέ κατά μία ώρα επειδή «φυσικά, όταν ξυπνάτε, παράγετε ήδη κορτιζόλη. Είναι μια φυσική κορύφωση. Αν καταναλώσετε καφέ εκείνη τη στιγμή, αυξάνετε ακόμη περισσότερο τα επίπεδα αυτής της ορμόνης και καταλήγετε να νιώθετε νευρικότητα. Από την άλλη πλευρά, αν δεν το κάνετε, η κορτιζόλη σας θα αυξηθεί αρκετά ώστε να σας δώσει ενέργεια. Μία ή δύο ώρες αργότερα, αυτή η φυσική κορύφωση κορτιζόλης θα έχει ήδη υποχωρήσει και η καφεΐνη θα σας δώσει ενέργεια χωρίς νευρικότητα».

Το σώμα μας διαθέτει τον δικό του μηχανισμό αφύπνισης: την κορτιζόλη. Αυτή η ορμόνη ανεβαίνει φυσικά το πρωί για να μας δώσει ενέργεια. Αν πιούμε καφέ την ίδια στιγμή, η επίδραση της καφεΐνης «καβαλάει» αυτό το κύμα, με αποτέλεσμα συχνά να νιώθουμε υπερδιέγερση, νευρικότητα ή ακόμα και στομαχική ενόχληση. Όταν όμως επιτρέψουμε στην κορτιζόλη να πέσει σταδιακά και μετά πιούμε καφέ, η ενέργεια που παίρνουμε είναι πιο σταθερή και ήπια.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όσοι το έχουν δοκιμάσει, έπαψαν να έχουν ταχυπαλμίες και άγχος νωρίς το πρωί. Η μέρα ξεκινά πιο ήρεμα, χωρίς το έντονο «τράνταγμα» που προκαλεί ο καφές με άδειο στομάχι. Ακόμη, η ενέργεια παραμένει σταθερή για ώρες και δε χρειάζεται να καταναλώσετε δεύτερο ή τρίτο φλιτζάνι τόσο γρήγορα.

Αυτή η μικρή προσαρμογή, σύμφωνα με τους ειδικούς βοηθά σημαντικά τη ρύθμιση της πρωινής διάθεσης, τα επίπεδα άγχους και τη συγκέντρωσή σας. Μερικές φορές, μια τόσο απλή αλλαγή μπορεί να κάνει απρόσμενα μεγάλη διαφορά.