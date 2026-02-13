Από 13 έως 16 Φεβρουαρίου, καθημερινά 11:00 – 19:00, στον πιο ωραίο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας.

Τέσσερις ημέρες αφιερωμένες στη γεύση, τη γνώση και την αλληλεπίδραση, όπου επαγγελματίες και λάτρεις συναντιούνται, δοκιμάζουν, συζητούν και μαθαίνουν. Αν θες να δεις πού πάει η αγορά, να νιώσεις τις τάσεις πριν γίνουν mainstream και να γευτείς αυτό που έρχεται… υπάρχει μόνο ένα μέρος που πρέπει να είσαι…AVEK ZAPPEION 2026!

Πρόγραμμα εμπειριών που ξεπερνά τα όρια μιας έκθεσης

Η ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ ανεβάζει τον πήχη, υπογράφοντας ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εμπειριών που συνδέει τον καφέ με τη γαστρονομία, το fine dining και το σύγχρονο hospitality. Ξεχωριστή θέση στο AVEK ZAPPEION 2026 κατέχουν οι live εμπειρίες και παρουσιάσεις με τη συμμετοχή του παγκοσμίου φήμης pastry chef Salvatore De Riso, καθώς και του εμβληματικού Zillers Rooftop Restaurant, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ο καφές συνομιλεί με την υψηλή ζαχαροπλαστική και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Για αυτούς, που έχουν μια αδυναμία στο αλμυρό, η Provil θα μας παρουσιάσει την νέα ταση των σνακς.



Παράλληλα, έχεις την δυνατότητα να παρακολουθήσεις εξειδικευμένα σεμινάρια, όπως sessions sensory analysis, σχεδιασμένα για όσους θέλουν όχι απλώς να ενημερωθούν, αλλά να εμπνευστούν, να εξελιχθούν και να αποκτήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη δουλειά τους.

Παρουσίαση κορυφαίων brands & λανσάρισμα νέων προϊόντων

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν όλα τα brands της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ, μεταξύ των οποίων: Hausbrandt, Qualita Unica (QU), Fair, Nadali, Antica Tostatura Triestina, Ελληνικός Καφές Άριστος, Chocolulu, Simonelli Group, Eilles Tea, TE Exclusive, The Organic Lab, One & Only, AVEK Premium Loose Teas, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχειακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο λανσάρισμα του νέου brand της Qualita Unica, το οποίο βασίζεται στην εξέλιξη των συνταγών QU και παράγεται στο νέο, σύγχρονο εργοστάσιο της ΑΒΕΚ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην παραγωγική δυναμική και την ποιοτική υπεροχή της εταιρείας.

Το AVEK ZAPPEION 2026 δεν είναι απλώς μία έκθεση, είναι ένας θεσμός εκπαίδευσης, δικτύωσης και γευστικής εμπειρίας, που αναδεικνύει τις σύγχρονες εξελίξεις, τις καινοτομίες και το μέλλον του κλάδου του καφέ και των ροφημάτων. Γιατί εδώ το όραμα δεν είναι απλά σκέψη… Εδώ το όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.avek.gr.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες… και στους λάτρεις του καφέ!