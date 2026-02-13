Τα διακριτικά απένειμε η πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, σε αναγνώριση της συμβολής του στη διοικητική μεταρρύθμιση και στην ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Τα διακριτικά απένειμε η πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, η οποία χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η τιμητική διάκριση αποτελεί αναγνώριση μιας κοινής πορείας και ενός συλλογικού έργου, βασισμένου σε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, η βράβευση αντανακλά το έργο της ΑΑΔΕ και τη διαρκή προσπάθεια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη γαλλική φορολογική διοίκηση, καθώς και στη συμβολή των δύο πλευρών στην αναθεώρηση και υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Η συμφωνία αυτή διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απονομή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τον ρόλο της ΑΑΔΕ ως σύγχρονου ευρωπαϊκού θεσμού, που συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη σύσφιγξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.