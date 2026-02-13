Του έλειπαν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον 48χρονο, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό όχημά του στην περιοχή της Σφενδάμης στην Πιερία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε την Παρασκευή για τη φωτιά, ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του έλειπαν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.

Πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο και τα δύο μπιτόνια βενζίνης που φέρεται να προμηθεύτηκε δεν βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

