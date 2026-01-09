Ο άτυχος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος.

Μια τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή της Βροντούς στην Πιερία, καθώς ένας 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε σήμερα το πρωί απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του. Τον άνδρα εντόπισε ο αδελφός του λίγο μετά τις 09:00 όπως αναφέρει odelalis.gr.

Ο άτυχος άνδρας αναζητούνταν από τους οικείους του για αρκετές ώρες, μέχρι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, αναφέρει ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τραγική απόφαση του 59χρονου συνδέεται με την πρόσφατη απώλεια των ζώων του, καθώς την περασμένη εβδομάδα θανατώθηκαν περίπου 1.000 πρόβατά του λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

