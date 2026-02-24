Η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, αυτοκτόνησε, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.
Η 42χρονη, σύμφωνα με την ίδια πηγή αυτοπυροβολήθηκε.
Η αστυνομία του Λος Άντζελες και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς τη Δευτέρα, όπου και την εντόπισαν νεκρή.
«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτήν την απώλεια και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπημένη από όλους και θα μείνει στη μνήμη μας για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο» ανέφερε εκπρόσωπος της οικογένειας.
Η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ ήταν κόρη του διάσημου ηθοποιού Μάρτιν Σορτ και της επί 30 χρόνια συζύγου του Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε το 2010 από καρκίνο των ωοθηκών.
Η κόρη του Μάρτιν Σορτ εργαζόταν στη ΜΚΟ «Bring Change To Mind» που στόχο έχει να πατάξει το στίγμα που συνδέεται με τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
Ενώ ο πατέρας της υπήρξε διάσημος, εκείνη φρόντισε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις δίπλα του. Ήταν η μεγαλύτερη από τα τρία του παιδιά.