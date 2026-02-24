Ο Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτηση της προέδρου του Μουσείου του Λούβρου.

Παραιτήθηκε η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, τέσσερις μήνες μετά την πολύκροτη διάρρηξη, οι δράστες της οποίας έφυγαν με κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Λοράνς ντε Καρ, που δήλωσε πρόθυμη να παραιτηθεί αμέσως μετά τη διάρρηξη, υπέβαλε την παραίτησή της στον Εμανουέλ Μακρόν σήμερα, Τρίτη, κάνοντας μια «πράξη ευθύνης», όπως σχολίασε ο Γάλλος πρόεδρος.

Το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται «ηρεμία και ισχυρή νέα πνοή για να εκτελέσει με επιτυχία σημαντικά έργα που αφορούν στην ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό», ανέφερε το γραφείο του Μακρόν.

Οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη στο μουσείο του Λούβρου. Πριν από λίγες ημέρες η αστυνομία συνέλαβε εννέα άτομα- ανάμεσά τους δύο εργαζομένους του μουσείου- στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με τα εισιτήρια ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Τους τελευταίους μήνες εργατικά συνδικάτα στο Λούβρο έχουν προχωρήσει σε απεργίες, με αίτημα επείγουσες ανακαινίσεις και αύξηση του προσωπικού, ενώ διαμαρτυρήθηκαν και κατά της αύξησης των εισιτηρίων για τους επισκέπτες εκτός ΕΕ.

Η παραίτηση της 59χρονης προέδρου ήρθε λίγες ημέρες αφότου κοινοβουλευτική έρευνα χαρακτήρισε το Λούβρο «κράτος εν κράτει». Η διάρρηξη αποκάλυψε «συστημικές αποτυχίες», «άρνηση κινδύνου» και διοίκηση που «αυτή τη στιγμή αποτυγχάνει», επεσήμανε ο επικεφαλής της έρευνας, Αλεξάντρ Πορτιέ.

Η Λοράνς ντε Καρ, που διορίστηκε το 2021, αναγνώρισε την «τρομερή αποτυχία» μερικές ημέρες μετά τη διάρρηξη και παραδέχθηκε ότι ήταν «εξαιρετικά ανεπαρκής» η κάλυψη από τις κάμερες ασφαλείας εκτός του μουσείου. «Παρά τη σκληρή δουλειά μας, αποτύχαμε», είχε πει.

Πηγή; Guardian