Μεταξύ των συλληφθέντων για την απάτη στο Λούβρο είναι δύο αξιωματούχοι του μουσείου, αρκετοί ξεναγοί και ένα άτομο που περιγράφεται ως ο οργανωτής της σπείρας.

Η αστυνομία στη Γαλλία συνέλαβε εννέα άτομα στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με εισιτήρια στο Λούβρο, η οποία ενδέχεται να έχει κοστίσει στο μουσείο περίπου 11,86 εκατ. δολάρια, ανακοίνωσε την Παρασκευή η εισαγγελία του Παρισιού.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο αξιωματούχοι του μουσείου του Λούβρου, αρκετοί ξεναγοί και ένα άτομο που περιγράφεται ως ο οργανωτής της σπείρας, ανέφερε η ανακοίνωση. Η αστυνομία κατάσχεσε επίσης σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και σχεδόν 500.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η εξάρθρωση μιας πιθανής ευρείας κλίμακας απάτης προστίθεται σε μια σειρά από προβλήματα στο μουσείο, ανάμεσά της και η θεαματική ληστεία κοσμημάτων, η διαρροή υδάτων που κατέστρεψε αρχαία βιβλία. Όλα αυτά έχουν θέσει τη διοίκησή του μουσείου υπό αυστηρό έλεγχο.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν το μουσείου του Λούβρου επισήμανε τον Δεκέμβριο του 2024 την παρουσία δύο Κινέζων ξεναγών, οι οποίοι ήταν ύποπτοι ότι προσέλκυαν ομάδες Κινέζων τουριστών στο μουσείο επαναχρησιμοποιώντας εισιτήρια απλής εισόδου για διαφορετικά άτομα. Μετά ελέγχους που διήρκησαν πάνω από έναν χρόνο, η αστυνομία εντόπισε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο που μπορεί να επέτρεπε την είσοδο με δόλιο τρόπο έως και 20 ομάδων τουριστών την ημέρα σε διάρκεια μιας δεκαετίας, ενώ δωροδοκούσε υπαλλήλους του Λούβρου για να κάνουν τα στραβά μάτια.

Οι Αρχές υποψιάζονται ότι το κύκλωμα είχε επενδύσει τα έσοδα σε ακίνητα στη Γαλλία και το Ντουμπάι.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι το κύκλωμα είχε διαπράξει το ίδιο είδος απάτης με εισιτήρια στο Παλάτι των Βερσαλλιών, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το Μουσείο του Λούβρου αντιμετωπίζει μια αναζωπύρωση και διαφοροποίηση της απάτης με εισιτήρια», δήλωσε εκπρόσωπος στο Reuters. Σε απάντηση, η διοίκηση του μουσείου έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για την πρόληψη της απάτης και την τιμωρία των απατεώνων, είπε. Εκπρόσωπος του Παλατιού των Βερσαλλιών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με πληροφορίες του Reuters