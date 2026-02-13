Οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης στο Ηρώδειο αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούλιο.

Το Ηρώδειο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό μόνο τον Ιούνιο, όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και τον Παύλο Τσίμα.

Όπως προκύπτει το Φεστιβάλ Αθηνών θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης και αναστήλωσης που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούλιο, όπως ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.



Συγκεκριμένα, οι σχετικές μελέτες για τις εργασίες πρόκειται να εισαχθούν προς γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) την επόμενη εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο ανάδοχος του έργου αναμένεται να εγκατασταθεί στο χώρο τον Ιούλιο.

Έτσι, ελληνικό κοινό και επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά στο Ηρώδειο στις αρχές του καλοκαιριού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι παραστάσεις που θα φιλοξενήσει το Ηρώδειο για το προαναφερθέν διάστημα, καθώς το Φεστιβάλ Αθηνών δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το συνολικό του πρόγραμμα για τη φετινή σεζόν.



Αυτό που μένει να δούμε επίσης, είναι αν και άλλες διοργανώτριες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν συναυλίες στο Ηρώδειο τον Ιούνιο.

Ακούστε όσα είπε η Λίνα Μενδώνη για το Ηρώδειο στο παρακάτω ηχητικό απόσπασμα (από το 12.35):

{https://youtu.be/HpFmAeg3ua4?si=x17d9-rSnFy4xyEj}

Θυμίζουμε ότι όπως έχει γνωστό, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού αναμένεται να παραμείνει κλειστό για (τουλάχιστον) τρία χρόνια, προκειμένουν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, λόγω της φθοράς που έχει υποστεί το εμβληματικό ρωμαϊκό θέατρο.