Τι αλλάζει στο σχόλασμα και στο Ολοήμερο μετά την απόφαση των δασκάλων για στάση εργασίας την Τετάρτη 18/2.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε τρίωρη στάση εργασίας (8:00-11:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας την προσεχή Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου για να δώσουν το παρών οι εκπαιδευτικοί στην Τρίπολη όπου θα εξεταστούν οι πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων τους που απεργούν από τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ η απόφαση για κήρυξη στάσης εργασίας πάρθηκε για να υπερασπιστούν τους απεργούς εκπαιδευτικούς συναδέλφους τους που καλούνται σε πειθαρχική διαδικασία από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό της Πελοποννήσου. Όπως αναφέρεται από πλευράς ΔΟΕ «Τρεις ακόμα συναδέλφισσες καλούνται σε ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (Τρίπολη), την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, διαδοχικά στις 10:00, στις 10:30 και 11:00 π.μ., για τη συμμετοχή τους στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση του ν.4823/2021 που έχει κηρύξει ο κλάδος. Απαιτούμε και διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή και δικαίωσή τους. Η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου να τρομοκρατήσει τον κλάδο θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι και συσπειρωμένοι θα τα καταφέρουμε!»

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημείωσε ότι «Καταδικάζουμε την αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική των πειθαρχικών διώξεων και τον επιδιωκόμενο εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό των διωκόμενων εκπαιδευτικών όπως αποδείχθηκε και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη στις 21 και 30 Ιανουαρίου 2026. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις διωκόμενες συναδέλφους και θα βρεθεί στο πλευρό τους σε κάθε φάση και με όλα τα μέσα. Η δικαίωση των εκπαιδευτικών της Λακωνίας, όπως και των τριών εκπαιδευτικών στo Ηράκλειο, που αποτελούν τις πρώτες -από τις χιλιάδες περιπτώσεις διώξεων- που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται στα Πειθαρχικά, θα αποτελέσει δικαίωση όλων μας.»

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 18 Φεβρουαρίου: Τι ισχύει για τις 3ωρες στάσεις εργασίας

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ΔΟΕ θα προχωρήσουν σε τρίωρη στάση εργασίας (8:00-11:00) για το πρωινό πρόγραμμα και στάση εργασίας για το ολοήμερο πρόγραμμα (14:00-17:30) προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Δεδομένης αυτής της απόφασης οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία ενώ δεν αποκλείεται και πρόωρο σχόλασμα. Παράλληλα η στάση εργασίας και στο Ολοήμερο ενδεχομένως να οδηγήσει και αναστολή λειτουργίας του προγράμματος εκείνη τη μέρα εφόσον υπάρχει συμμετοχή του υπεύθυνου του Ολοήμερου