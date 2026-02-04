«Να μην διανοηθούν να εφαρμόσουν το Εθνικό Απολυτήριο» διαμηνύουν οι μαθητές - Προχωρούν σε κινητοποιήσεις με κλειστά σχολεία και καταλήψεις.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στους μαθητές το σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, όπως αυτό έχει τεθεί στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου από το Υπουργείο Παιδείας. Με ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας κάνει λόγο για ένα σχολείο που γίνεται «ακόμη πιο ανυπόφορο», καταγγέλλοντας ότι το Εθνικό Απολυτήριο ισοδυναμεί, στην πράξη, με «τριπλές Πανελλήνιες σε κάθε τάξη του Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων».

«Αυτοί που μιλάνε για «διαλόγους» να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά!»

Οι μαθητές εξαρχής εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εφαρμογής του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι εντείνει την εξεταστική πίεση, ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες και μετατρέπει το σχολείο σε διαρκές εξεταστικό κέντρο. Όπως σημειώνουν, το νέο σύστημα ευνοεί όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν φροντιστήρια από μικρή ηλικία, ενώ περιορίζει τα όνειρα και τις προοπτικές των παιδιών που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες.

Μάλιστα ετοιμάζονται για τις πρώτες τους κινητοποιήσεις ενάντια στο σχεδιασμό του Εθνικού Απολυτηρίου προαναγγέλοντας ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε κλείσιμο των σχολείων με διήμερες καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου και μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 26ης Φεβρουαρίου στις 12:00 στα Προπύλαια. Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι μαζική, με στόχο να σταλεί μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι μαθητές δεν θα συμβιβαστούν με ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο, αλλά διεκδικούν ένα σχολείο που πραγματικά τους μορφώνει.

«Δεν θέλουμε τα όνειρά μας για σπουδές και ζωή να μετριούνται σε ευρώ», τονίζουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ήδη η καθημερινότητα των μαθητών είναι ασφυκτική, με εξαντλητικά ωράρια και ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Εθνικό Απολυτήριο θα φορτώσει ακόμη περισσότερο άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους, αυξάνοντας και το οικονομικό βάρος.

Σε δηλώσεις τους στο Dnews οι μαθητές τονίζουν ότι απορρίπτουν κάθε σχεδιασμό που απορρέει από την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου, αγωνιζόμενοι για «ένα δημιουργικό, με ουσιαστική μόρφωση, δραστηριότητες και ίσες ευκαιρίες για όλους, και όχι ένα σχολείο που εξαντλεί τους μαθητές με διαρκείς εξετάσεις. Τέρμα η κοροϊδία! Θέλουμε σχολείο που να μας μορφώνει, όχι εξεταστικό κέντρο!»

Οι μαθητές κλείνουν τα σχολεία (26-27/2) και κατεβαίνουν στο δρόμο για το Εθνικό Απολυτήριο

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι «θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ακόμη πιο ανυπόφορο, να μας φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή Τριπλές Πανελλαδικές σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε όλα τα μαθήματα και με Τράπεζα Θεμάτων! Αυτοί που μιλάνε για «Διαλόγους» να ακούσουν καλά τους μαθητές! Το Εθνικό Απολυτήριο θα μείνει χαρτιά!

Δε θέλουμε το Εθνικό Απολυτήριο, γιατί μας διαχωρίζει ακόμη περισσότερο με βάση τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειές μας να πληρώνουν φροντιστήρια από το Δημοτικό! Γιατί δε θέλουμε τα όνειρά μας για να σπουδάσουμε στη σχολή που μας αρέσει να μετριούνται σε ευρώ! Αυτό είναι άδικο! Δεν θέλουμε όλα μας τα χρόνια στο σχολείο να είναι παπαγαλία, άγχος και εξετάσεις. Δε φτάνει που ήδη τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε φροντιστήρια, που δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε για να πάμε βόλτα με τους φίλους μας, με το Εθνικό Απολυτήριο θα μας φορτώσουν κι άλλο άγχος, κι άλλο τρέξιμο για ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, με τεράστια ποσά σε φροντιστήρια για τις οικογένειες μας. Δηλαδή, πλήρωνε αλλιώς απολυτήριο δεν έχει…

Έχουμε δώσει υπόσχεση: δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας, τα όνειρά μας! Δίκαιο είναι σήμερα να μπει «μπλόκο» στην πολιτική του κέρδους. Δίκαιο είναι να μπορούμε να ζούμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, να μην τσακίζονται οι οικογένειές μας στις ατελείωτες ώρες δουλειάς, να μην περιορίζουμε τις ανάγκες μας στα όρια των μισθών – χαρτζιλίκι. Δίκαιο είναι να διεκδικήσουμε το σχολείο που μας αξίζει, σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό! Με δραστηριότητες, εκδρομές και σύγχρονα βιβλία που να μην κόβεσαι και από αυτά αν δεν έχουν λεφτά οι γονείς σου!

Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε κλειστά σχολεία με διήμερες καταλήψεις 26 και 27 Φλεβάρη. 26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια»