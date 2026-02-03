O Άγιο Παΐσιος εκθρόνισε τον Καποδίστρια από την κορυφή στο ελληνικό box office. Ευλόγησον.

Δύο εγχώριες παραγωγές, η μία με ιστορικό και η άλλη με θρησκευτικό background, παίζουν... μπαλίτσα και σκοράρουν άνετα στο ελληνικό box office.



Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή, έξι εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, φάνηκε να... γονατίζει μπροστά στον Άγιο Παΐσιο και να του παραδίδει με ευλάβεια την πρωτιά στo Top 10 με τις πιο εμπορικές ταινίες του τετραημέρου (29/01-1/02), υποχωρώντας -άκουσον άκουσον- στην τρίτη θέση της λίστας, πίσω από το οσκαρικό Άμνετ το οποίο συνεχίζει σταθερά στη δεύτερη θέση.

Το ιστορικό δράμα του Σμαραγδή έφτασε συνολικά τα 739.060 και είναι θέμα χρόνου να αφήσει πίσω του τον El Greco που μέχρι στιγμής παραμένη η πιο επιτυχημένη -εμπορικά- ταινία του σκηνοθέτη.

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός «Άγιος Παΐσιος» τόλμησε κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, και αφού πρόσθεσε κάποιες κομμένες σκηνές του σήριαλ, μεταπήδησε στη μεγάλη οθόνη, πετυχαίνοντας να προσελκύσει 38.167 θεατές στο ντεμπούτο του. Τώρα, για το αν θα καταφέρει να αντέξει τις επόμενες εβδομάδες, είναι... «άλλου παπά Ευαγγέλιο».

Την παρθενική τους εμφάνιση στο Top 10 έκαναν επίσης οι νέες ταινίες Το Καταφύγιο και Sirat στην τέταρτη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Η νέα ταινία δράσης του Τζέισον Στέιθαμ συγκέντρωσε 17.812 θεατές, ενώ το Sirat έκοψε μόλις 3.556 εισιτήρια.

Όσον αφορά το ψυχολογικό θρίλερ Η Αγγελία, μας δείχνει να αντέχει, καθώς συνεχίζει σταθερά στο Top 10 για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα.

Για την ιστορία, ο «Άγιος Παΐσιος» φαίνεται να έκανε το θαύμα του (έστω και μικρό) και τα εισιτήρια του τετραημέρου αυξήθηκαν σε 148.678 (από τα 131.822).

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 29 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου 2026