Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix τον Φεβρουάριο.

Ο Φεβρουάριος στο Netflix εκτός από διακριτικό άρωμα Αγίου Βαλεντίνου, έχει επιστροφές αγαπημένων σειρών. Την πρώτη εβδομάδα του μήνα, παρακολουθούμε την τέταρτη σεζόν της σειράς «Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν». Σημειώνεται ότι προτού κυκλοφορήσει ο επερχόμενος -τέταρτος- κύκλος, ο streamer έχει ανακοινώσει και την πέμπτη σεζόν.

Οι φαν του The Night Agent πρέπει να περιμένουν τα επεισόδια της τρίτης σεζόν στις 19/02, ενώ ο τέταρτος κύκλος του Bridgerton (που ξεκίνησε τον Ιανουάριο) επιστρέφει με το δεύτερο μέρος προς το τέλος του μήνα.

Από τα ντοκιμαντέρ του Φεβρουαρίου, ξεχωρίζουμε σίγουρα τον Queen of Chess για την σκακιστική ιδιοφυΐα Τζούντιτ Πόλγκαρ και το Being Gordon Ramsay που ακολουθεί τον γνωστό Βρετανό σεφ προς την κορυφή.

Σειρές του Netflix

Is It Cake? Άγιος Βαλεντίνος (Is It Cake? Valentines)

Κυκλοφορεί 04/02/2026



Οι διαγωνιζόμενοι συνεργάζονται με τα ταίρια τους για τον Άγιο Βαλεντίνο, φτιάχνοντας τούρτες-αληθινά έργα τέχνης, με στόχο να παραπλανήσουν τους διάσημους κριτές.

{https://youtu.be/0WEEyLgQ1i0?si=1nE-yEiEl4Pckhr1}



Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 4 (The Lincoln Lawyer: Season 4)

Κυκλοφορεί 05/02/2026



Κατηγορούμενος για έναν φόνο που δεν διέπραξε, ο Μίκι προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει την αθωότητά του, να αποκαλύψει τον αληθινό δολοφόνο και να σώσει το γραφείο του.

{https://youtu.be/pVvVNbLf7Ig?si=ejSDLo0AnKpTSRgQ}



Unfamiliar

Κυκλοφορεί 05/02/2026



Όταν το παρελθόν ξαναβρίσκει δύο πρώην κατασκόπους, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι οι καταδιώξεις, οι πυροβολισμοί ή οι καβγάδες, αλλά να πουν ο ένας στον άλλον την αλήθεια.

{https://youtu.be/RY-FSHJ7fKA?si=lYvUGx0OjTgbNLBu}



Οι Λέαινες (Cash Queens)

Κυκλοφορεί 05/02/2026



Όταν η ζωή τις ωθεί στα άκρα, τέσσερις γυναίκες αποφασίζουν ότι η μόνη λύση είναι να φτιάξουν μια συμμορία, να κλέψουν όπλα και να αρχίσουν να ληστεύουν τράπεζες.

Σαλβαδόρ (Salvador)

Κυκλοφορεί 06/02/2026



Μια νύχτα συγκρούσεων, ένας οδηγός ασθενοφόρου ανακαλύπτει ότι η κόρη του συνδέεται με χούλιγκανς. Όταν η κατάσταση ξεφεύγει, θα κάνει τα πάντα για να βρει απαντήσεις.

{https://youtu.be/L_xcb8YRUe0?si=9YivoBoTAqeWWZnA}



Motorvalley

Κυκλοφορεί 10/02/2026



Μια κληρονόμος, η οποία θέλει να αναλάβει την οικογενειακή αυτοβιομηχανία, βάζει μια ριψοκίνδυνη οδηγό κι έναν προβληματικό προπονητή να τρέξουν στο ιταλικό Gran Turismo.

{https://youtu.be/ySXOmtBK4fk?si=Bi0NP6QdWk8o9Hcn}



Μολυβένια Παιδιά (Lead Children)

Κυκλοφορεί 11/02/2026



Μια νεαρή γιατρός ανακαλύπτει ότι τα παιδιά που ζουν κοντά σε μια μεταλλουργία δηλητηριάζονται από μόλυβδο και ρισκάρει την καριέρα και την ασφάλειά της για να τα σώσει.

{https://youtu.be/phN7tqYaa08?si=QfRlVtl5EmdmY6jk}



Στην Ομίχλη: Σεζόν 2 (Kohrra: Season 2)

Κυκλοφορεί 11/02/2026



Μια υπόθεση δολοφονίας γεμάτη οικογενειακά μυστικά οδηγεί τον αστυνόμο Γκαρούντι και τη νέα του αφεντικίνα, Ντανγουάντ, σε ένα σκοτεινό μονοπάτι αναζήτησης της αλήθειας.

{https://youtu.be/1yjaLIxs880?si=NvIGFluVJVgmKKjH}



Love Is Blind: Season 10: Batch 1

Κυκλοφορεί 11/02/2026



Ελάτε για τις γνωριμίες, μείνετε για τις γαμήλιες καμπάνες. Σε αυτό το επιτυχημένο πείραμα, αθεράπευτα ρομαντικοί ερωτεύονται με μοναδικό κριτήριο την εσωτερική ομορφιά.



Από το Μπέλφαστ στον Παράδεισο (How To Get To Heaven From Belfast)

Κυκλοφορεί 12/02/2026



Τρεις αχώριστες φίλες ξεκινούν μια χαοτική περιπέτεια για να λύσουν το μυστήριο του ύποπτου θανάτου της φίλης τους και να κρατήσουν κρυφό το δικό τους σκοτεινό μυστικό.

{https://youtu.be/6flC0y-2iFw?si=xhUROp1awXJyldCq}



Εκατομμύρια Ακόλουθοι (Million-Follower Detective)

Κυκλοφορεί 12/02/2026



Σ' αυτό το αστυνομικό θρίλερ, ο αστυνομικός Τσεν Τσιά-ρεν προσπαθεί να ξεσκεπάσει τη μάγισσα Μπάμπα, ένα viral μέντιουμ που προβλέπει με ακρίβεια θανάτους ινφλουένσερ.

Η Τέχνη της Σάρα (The Art of Sarah)

Κυκλοφορεί 13/02/2026



Χτίζει μια νέα ταυτότητα βασισμένη στα ψέματα. Όταν όμως ένα πτώμα εμφανίζεται κάτω από μια λεωφόρο της Σεούλ, ένας σκληρός ντετέκτιβ ξετυλίγει το κουβάρι της αλήθειας.

{https://youtu.be/D0kt6A8ZaKI?si=hvdjeFLsTJn4Ivf4}

Το Μουσείο της Αθωότητας (Museum of Innocence)

Κυκλοφορεί 13/02/2026



Στην Κωνσταντινούπολη του '70, ο απαγορευμένος έρωτας ενός άντρα για μια πωλήτρια μετατρέπεται σε εμμονή ζωής. Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ορχάν Παμούκ.

{https://youtu.be/uIByJT9WaCI?si=HytHj8pOl5anYK0P}



Νυχτερινός Πράκτορας: Σεζόν 3 (The Night Agent: Season 3)

Κυκλοφορεί 19/02/2026



Ο Πίτερ με μια δημοσιογράφο επιχειρούν να βρουν τον αινιγματικό Μεσίτη και να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση, ενώ μια συνωμοσία προσπαθεί να θάψει την αλήθεια.

{https://youtu.be/1F6BCHAfGDc?si=5rH5tLMNj1b-f7sw}

Strip Law

Κυκλοφορεί 20/02/2026



Ένας δικηγόρος συνεργάζεται με μια μάγισσα του Λας Βέγκας για να δώσει λίγο ενδιαφέρον στις πιο ηλίθιες υποθέσεις της πόλης. Μια κωμωδία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες.



Ο Ράπερ του Κάκεν (Crap Happens)

Κυκλοφορεί 26/02/2026



Ο ράπερ Τόνι επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε για την κηδεία της μητέρας του. Ξαφνικά, καλείται να συνδυάσει τα επαγγελματικά του όνειρα με τον ρόλο του ως πατέρας.

{https://youtu.be/3fvQ0fDzDNQ?si=GqpVfv8uOLWJjiKC}

Bridgerton: Season 4: Batch 2

Κυκλοφορεί 26/02/2026



Στη νέα ιστορία της καλής κοινωνίας, ο αιώνιος εργένης Μπένεντικτ Μπρίτζερτον γνωρίζει επιτέλους το ταίρι του: μια καθηλωτική υπηρέτρια μεταμφιεσμένη σε έναν χορό.



Στη Λάσπη: Σεζόν 2 In the Mud: Season 2

Έρχεται Σύντομα



Η Μπόρχες επιστρέφει στην ίδια φυλακή με επικίνδυνες κρατούμενες. Στη Λα Κεμπράδα, οι χάρες εξασφαλίζουν την επιβίωση, μέχρι που η καθεμία κοιτάζει μόνο τον εαυτό της.

Tαινίες του Netflix



Αμάν! Κολλητέ (Yoh! Bestie)

Κυκλοφορεί 6/02/2026

Η Τάντο είναι μόνιμα άτυχη στον έρωτα. Όταν όμως ο κολλητός της επιστρέφει από τα ταξίδια του μαζί με μια σύντροφο, τότε αντιμετωπίζει ένα νέο συναίσθημα: τη ζήλια.

{https://youtu.be/e_IRbQfzgqM?si=OWHkrO0M6OvFwsuA}



Αυτή Είμαι Εγώ (This is I)

Κυκλοφορεί 10/02/2026



Ενώ τον πειράζουν που θέλει να γίνει είδωλο, ο Κέντζι δέχεται βοήθεια από ένα καμπαρέ κι έναν γιατρό και βγαίνει στη σκηνή ως Άι Χάρουνα, τον αληθινό του εαυτό.

{https://youtu.be/Zau0BmfP9Gc?si=WEna8VHZYffxQnyU}



Ο Τζο Ψάχνει Πανεπιστήμιο (Tyler Perry's Joe’s College Road Trip)

Κυκλοφορεί 13/02/2026



Θέλοντας να του δείξει πώς είναι ο αληθινός κόσμος, ο Τζο παίρνει τον Μπι Τζέι σε ένα οδικό ταξίδι σε όλη τη χώρα, το οποίο είναι γεμάτο εντάσεις αλλά και μαθήματα ζωής.

{https://youtu.be/wAFF7SwGY_k?si=fcNzbR3rsB--jBl2}



Ο Σουηδός Σύνδεσμος (The Swedish Connection)

Κυκλοφορεί 19/02/2026



Η άγνωστη ιστορία ενός Σουηδού γραφειοκράτη που αναδείχθηκε σε απρόσμενο ήρωα πολέμου, σώζοντας ζωές Εβραίων στις σκοτεινότερες μέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Αντιπυρική Ζώνη (Firebreak)

Κυκλοφορεί 20/02/2026



Η μικρή Λίντε εξαφανίζεται στο δάσος ενώ η οικογένειά της μαζεύει τα πράγματα του σπιτιού. Όταν ξεσπά φωτιά, η μητέρα της τρέχει να τη βρει πριν την προλάβουν οι φλόγες.

Ντοκιμαντέρ του Netflix



Γκλίτερ και Χρυσός: Χορεύοντας στον Πάγο (Glitter & Gold: Ice Dancing)

Κυκλοφορεί 01/02/2026



Ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, ανακαλύψτε τον γεμάτο ένταση και δράμα κόσμο του καλλιτεχνικού πατινάζ, με τα καλύτερα ζευγάρια να διεκδικούν τη δόξα.

{https://youtu.be/WVEeiFjdB28?si=eYEvO82SjzTAgLYg}



Η Βασίλισσα του Σκακιού (Queen of Chess)

Κυκλοφορεί 06/02/2026



Η σκακιστική ιδιοφυΐα Τζούντιτ Πόλγκαρ ξεπερνά τον σκεπτικισμό, τον σεξισμό και τον Γκάρι Κασπάροφ για να κατακτήσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών.

{https://youtu.be/8pmJgtLKBXg?si=yUbijlal5q5wTmj2}



Είναι Θέμα Χρόνου (Matter of Time)

Κυκλοφορεί 09/02/2026



Η εμψυχωτική συναυλία του Έντι Βέντερ στο Σιάτλ τροφοδοτεί αυτό το ντοκιμαντέρ για τον αγώνα να θεραπευτεί η σπάνια γενετική διαταραχή πομφολυγώδης επιδερμόλυση (ΠΠ).



Είμαι ο Γκόρντον Ράμσεϊ (Being Gordon Ramsay)

Κυκλοφορεί 18/02/2026



Ακολουθήστε τον διάσημο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ σε αυτό το ντοκιμαντέρ, καθώς συνδυάζει οικογένεια, μια παγκόσμια αυτοκρατορία και το μεγαλύτερο εγχείρημά του έως σήμερα.

{https://youtu.be/hQxu_fbZmdk?si=NZdcqaOoIb8h4JZl}



Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 8 (Formula 1: Drive to Survive: Season 8)

Έρχεται σύντομα

Netflix K&F Series



Υποθέσεις Ζώων: Κεφάλαιο 7 (The Creature Cases: Chapter 7)

Κυκλοφορεί 09/02/2026



Προσοχή, εξερευνητές! Ακολουθήστε την ομάδα ΜΟΝΖ από τις ζούγκλες της Ασίας έως τους βάλτους της Νότιας Αμερικής, αναζητώντας νέα μυστήρια του ζωικού βασιλείου.

Netflix Comedy Special



Μο Γκίλιγκαν: Αυτήν τη Στιγμή (Mo Gilligan: In The Moment)

Κυκλοφορεί 09/02/2026

Ο Μο Γκίλιγκαν γνωρίζει το Χόλιγουντ και διηγείται ιστορίες. Σ' αυτό το ζωντανό σταντ απ, ο Λονδρέζος μιλά για τη φήμη, την οικογένεια και τους Βρετανούς στην Αμερική.

Mην χάσετε επίσης

01/02/2026

The Edge of Seventeen

Αρκετά! Enough

Νίντζα 900 Κυβικών Beverly Hills Ninja

Hancock

Ο Θρύλος ενός Ιππότη A Knight's Tale

02/02/2026

Sergeant Kim at Military: Season 1

Rob Peace

04/02/2026

Bullet Train

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι Fifty Shades of Grey

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση Fifty Shades Freed

Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι Fifty Shades Darker

06/02/2026

Ο Κασκαντέρ The Fall Guy

Νώε Noah

The Crow

Norbit

09/02/2026

Angry Birds: Η Ταινία The Angry Birds Movie

12/02/2026

Ξενοδοχείο Grand Budapest The Grand Budapest Hotel

13/02/2026

Ένα Αστέρι Γεννιέται A Star Is Born

Τρελά Πλούσιοι Crazy Rich Asians

Valentine's Day

Shadowhunter

Grease

Monstermania Rumble

16/02/2026

Το Γράμμα της Ημέρας The Letter of the Day

20/02/2026

50/50

Παγίδα Trap

Twisters

Joker: Τρέλα για Δύο Joker: Folie à Deux

Το Ίδιο Διαφορετικός Με Μένα Same Kind of Different as Me

22/02/2026

Τα Πλεονεκτήματα του να Είσαι στο Περιθώριο The Perks of Being a Wallflower

23/2/2026

Να με Θυμάσαι Remember Me

24/2/2026

Mamma Mia! Η ταινία Mamma Mia!

26/2/2026

Ιπτάμενος Κροίσος The Aviator

Οι Αδιάφθοροι The Untouchables

27/2/2026

Texas Rangers

28/2/2026