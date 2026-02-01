Ο Φεβρουάριος στο Netflix εκτός από διακριτικό άρωμα Αγίου Βαλεντίνου, έχει επιστροφές αγαπημένων σειρών. Την πρώτη εβδομάδα του μήνα, παρακολουθούμε την τέταρτη σεζόν της σειράς «Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν». Σημειώνεται ότι προτού κυκλοφορήσει ο επερχόμενος -τέταρτος- κύκλος, ο streamer έχει ανακοινώσει και την πέμπτη σεζόν.
Οι φαν του The Night Agent πρέπει να περιμένουν τα επεισόδια της τρίτης σεζόν στις 19/02, ενώ ο τέταρτος κύκλος του Bridgerton (που ξεκίνησε τον Ιανουάριο) επιστρέφει με το δεύτερο μέρος προς το τέλος του μήνα.
Από τα ντοκιμαντέρ του Φεβρουαρίου, ξεχωρίζουμε σίγουρα τον Queen of Chess για την σκακιστική ιδιοφυΐα Τζούντιτ Πόλγκαρ και το Being Gordon Ramsay που ακολουθεί τον γνωστό Βρετανό σεφ προς την κορυφή.
Σειρές του Netflix
Is It Cake? Άγιος Βαλεντίνος (Is It Cake? Valentines)
Κυκλοφορεί 04/02/2026
Οι διαγωνιζόμενοι συνεργάζονται με τα ταίρια τους για τον Άγιο Βαλεντίνο, φτιάχνοντας τούρτες-αληθινά έργα τέχνης, με στόχο να παραπλανήσουν τους διάσημους κριτές.
{https://youtu.be/0WEEyLgQ1i0?si=1nE-yEiEl4Pckhr1}
Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 4 (The Lincoln Lawyer: Season 4)
Κυκλοφορεί 05/02/2026
Κατηγορούμενος για έναν φόνο που δεν διέπραξε, ο Μίκι προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει την αθωότητά του, να αποκαλύψει τον αληθινό δολοφόνο και να σώσει το γραφείο του.
{https://youtu.be/pVvVNbLf7Ig?si=ejSDLo0AnKpTSRgQ}
Unfamiliar
Κυκλοφορεί 05/02/2026
Όταν το παρελθόν ξαναβρίσκει δύο πρώην κατασκόπους, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι οι καταδιώξεις, οι πυροβολισμοί ή οι καβγάδες, αλλά να πουν ο ένας στον άλλον την αλήθεια.
{https://youtu.be/RY-FSHJ7fKA?si=lYvUGx0OjTgbNLBu}
Οι Λέαινες (Cash Queens)
Κυκλοφορεί 05/02/2026
Όταν η ζωή τις ωθεί στα άκρα, τέσσερις γυναίκες αποφασίζουν ότι η μόνη λύση είναι να φτιάξουν μια συμμορία, να κλέψουν όπλα και να αρχίσουν να ληστεύουν τράπεζες.
Σαλβαδόρ (Salvador)
Κυκλοφορεί 06/02/2026
Μια νύχτα συγκρούσεων, ένας οδηγός ασθενοφόρου ανακαλύπτει ότι η κόρη του συνδέεται με χούλιγκανς. Όταν η κατάσταση ξεφεύγει, θα κάνει τα πάντα για να βρει απαντήσεις.
{https://youtu.be/L_xcb8YRUe0?si=9YivoBoTAqeWWZnA}
Motorvalley
Κυκλοφορεί 10/02/2026
Μια κληρονόμος, η οποία θέλει να αναλάβει την οικογενειακή αυτοβιομηχανία, βάζει μια ριψοκίνδυνη οδηγό κι έναν προβληματικό προπονητή να τρέξουν στο ιταλικό Gran Turismo.
{https://youtu.be/ySXOmtBK4fk?si=Bi0NP6QdWk8o9Hcn}
Μολυβένια Παιδιά (Lead Children)
Κυκλοφορεί 11/02/2026
Μια νεαρή γιατρός ανακαλύπτει ότι τα παιδιά που ζουν κοντά σε μια μεταλλουργία δηλητηριάζονται από μόλυβδο και ρισκάρει την καριέρα και την ασφάλειά της για να τα σώσει.
{https://youtu.be/phN7tqYaa08?si=QfRlVtl5EmdmY6jk}
Στην Ομίχλη: Σεζόν 2 (Kohrra: Season 2)
Κυκλοφορεί 11/02/2026
Μια υπόθεση δολοφονίας γεμάτη οικογενειακά μυστικά οδηγεί τον αστυνόμο Γκαρούντι και τη νέα του αφεντικίνα, Ντανγουάντ, σε ένα σκοτεινό μονοπάτι αναζήτησης της αλήθειας.
{https://youtu.be/1yjaLIxs880?si=NvIGFluVJVgmKKjH}
Love Is Blind: Season 10: Batch 1
Κυκλοφορεί 11/02/2026
Ελάτε για τις γνωριμίες, μείνετε για τις γαμήλιες καμπάνες. Σε αυτό το επιτυχημένο πείραμα, αθεράπευτα ρομαντικοί ερωτεύονται με μοναδικό κριτήριο την εσωτερική ομορφιά.
Από το Μπέλφαστ στον Παράδεισο (How To Get To Heaven From Belfast)
Κυκλοφορεί 12/02/2026
Τρεις αχώριστες φίλες ξεκινούν μια χαοτική περιπέτεια για να λύσουν το μυστήριο του ύποπτου θανάτου της φίλης τους και να κρατήσουν κρυφό το δικό τους σκοτεινό μυστικό.
{https://youtu.be/6flC0y-2iFw?si=xhUROp1awXJyldCq}
Εκατομμύρια Ακόλουθοι (Million-Follower Detective)
Κυκλοφορεί 12/02/2026
Σ' αυτό το αστυνομικό θρίλερ, ο αστυνομικός Τσεν Τσιά-ρεν προσπαθεί να ξεσκεπάσει τη μάγισσα Μπάμπα, ένα viral μέντιουμ που προβλέπει με ακρίβεια θανάτους ινφλουένσερ.
Η Τέχνη της Σάρα (The Art of Sarah)
Κυκλοφορεί 13/02/2026
Χτίζει μια νέα ταυτότητα βασισμένη στα ψέματα. Όταν όμως ένα πτώμα εμφανίζεται κάτω από μια λεωφόρο της Σεούλ, ένας σκληρός ντετέκτιβ ξετυλίγει το κουβάρι της αλήθειας.
{https://youtu.be/D0kt6A8ZaKI?si=hvdjeFLsTJn4Ivf4}
Το Μουσείο της Αθωότητας (Museum of Innocence)
Κυκλοφορεί 13/02/2026
Στην Κωνσταντινούπολη του '70, ο απαγορευμένος έρωτας ενός άντρα για μια πωλήτρια μετατρέπεται σε εμμονή ζωής. Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ορχάν Παμούκ.
{https://youtu.be/uIByJT9WaCI?si=HytHj8pOl5anYK0P}
Νυχτερινός Πράκτορας: Σεζόν 3 (The Night Agent: Season 3)
Κυκλοφορεί 19/02/2026
Ο Πίτερ με μια δημοσιογράφο επιχειρούν να βρουν τον αινιγματικό Μεσίτη και να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση, ενώ μια συνωμοσία προσπαθεί να θάψει την αλήθεια.
{https://youtu.be/1F6BCHAfGDc?si=5rH5tLMNj1b-f7sw}
Strip Law
Κυκλοφορεί 20/02/2026
Ένας δικηγόρος συνεργάζεται με μια μάγισσα του Λας Βέγκας για να δώσει λίγο ενδιαφέρον στις πιο ηλίθιες υποθέσεις της πόλης. Μια κωμωδία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες.
Ο Ράπερ του Κάκεν (Crap Happens)
Κυκλοφορεί 26/02/2026
Ο ράπερ Τόνι επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε για την κηδεία της μητέρας του. Ξαφνικά, καλείται να συνδυάσει τα επαγγελματικά του όνειρα με τον ρόλο του ως πατέρας.
{https://youtu.be/3fvQ0fDzDNQ?si=GqpVfv8uOLWJjiKC}
Bridgerton: Season 4: Batch 2
Κυκλοφορεί 26/02/2026
Στη νέα ιστορία της καλής κοινωνίας, ο αιώνιος εργένης Μπένεντικτ Μπρίτζερτον γνωρίζει επιτέλους το ταίρι του: μια καθηλωτική υπηρέτρια μεταμφιεσμένη σε έναν χορό.
Στη Λάσπη: Σεζόν 2 In the Mud: Season 2
Έρχεται Σύντομα
Η Μπόρχες επιστρέφει στην ίδια φυλακή με επικίνδυνες κρατούμενες. Στη Λα Κεμπράδα, οι χάρες εξασφαλίζουν την επιβίωση, μέχρι που η καθεμία κοιτάζει μόνο τον εαυτό της.
Tαινίες του Netflix
Αμάν! Κολλητέ (Yoh! Bestie)
Κυκλοφορεί 6/02/2026
Η Τάντο είναι μόνιμα άτυχη στον έρωτα. Όταν όμως ο κολλητός της επιστρέφει από τα ταξίδια του μαζί με μια σύντροφο, τότε αντιμετωπίζει ένα νέο συναίσθημα: τη ζήλια.
{https://youtu.be/e_IRbQfzgqM?si=OWHkrO0M6OvFwsuA}
Αυτή Είμαι Εγώ (This is I)
Κυκλοφορεί 10/02/2026
Ενώ τον πειράζουν που θέλει να γίνει είδωλο, ο Κέντζι δέχεται βοήθεια από ένα καμπαρέ κι έναν γιατρό και βγαίνει στη σκηνή ως Άι Χάρουνα, τον αληθινό του εαυτό.
{https://youtu.be/Zau0BmfP9Gc?si=WEna8VHZYffxQnyU}
Ο Τζο Ψάχνει Πανεπιστήμιο (Tyler Perry's Joe’s College Road Trip)
Κυκλοφορεί 13/02/2026
Θέλοντας να του δείξει πώς είναι ο αληθινός κόσμος, ο Τζο παίρνει τον Μπι Τζέι σε ένα οδικό ταξίδι σε όλη τη χώρα, το οποίο είναι γεμάτο εντάσεις αλλά και μαθήματα ζωής.
{https://youtu.be/wAFF7SwGY_k?si=fcNzbR3rsB--jBl2}
Ο Σουηδός Σύνδεσμος (The Swedish Connection)
Κυκλοφορεί 19/02/2026
Η άγνωστη ιστορία ενός Σουηδού γραφειοκράτη που αναδείχθηκε σε απρόσμενο ήρωα πολέμου, σώζοντας ζωές Εβραίων στις σκοτεινότερες μέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Αντιπυρική Ζώνη (Firebreak)
Κυκλοφορεί 20/02/2026
Η μικρή Λίντε εξαφανίζεται στο δάσος ενώ η οικογένειά της μαζεύει τα πράγματα του σπιτιού. Όταν ξεσπά φωτιά, η μητέρα της τρέχει να τη βρει πριν την προλάβουν οι φλόγες.
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Γκλίτερ και Χρυσός: Χορεύοντας στον Πάγο (Glitter & Gold: Ice Dancing)
Κυκλοφορεί 01/02/2026
Ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, ανακαλύψτε τον γεμάτο ένταση και δράμα κόσμο του καλλιτεχνικού πατινάζ, με τα καλύτερα ζευγάρια να διεκδικούν τη δόξα.
{https://youtu.be/WVEeiFjdB28?si=eYEvO82SjzTAgLYg}
Η Βασίλισσα του Σκακιού (Queen of Chess)
Κυκλοφορεί 06/02/2026
Η σκακιστική ιδιοφυΐα Τζούντιτ Πόλγκαρ ξεπερνά τον σκεπτικισμό, τον σεξισμό και τον Γκάρι Κασπάροφ για να κατακτήσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών.
{https://youtu.be/8pmJgtLKBXg?si=yUbijlal5q5wTmj2}
Είναι Θέμα Χρόνου (Matter of Time)
Κυκλοφορεί 09/02/2026
Η εμψυχωτική συναυλία του Έντι Βέντερ στο Σιάτλ τροφοδοτεί αυτό το ντοκιμαντέρ για τον αγώνα να θεραπευτεί η σπάνια γενετική διαταραχή πομφολυγώδης επιδερμόλυση (ΠΠ).
Είμαι ο Γκόρντον Ράμσεϊ (Being Gordon Ramsay)
Κυκλοφορεί 18/02/2026
Ακολουθήστε τον διάσημο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ σε αυτό το ντοκιμαντέρ, καθώς συνδυάζει οικογένεια, μια παγκόσμια αυτοκρατορία και το μεγαλύτερο εγχείρημά του έως σήμερα.
{https://youtu.be/hQxu_fbZmdk?si=NZdcqaOoIb8h4JZl}
Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 8 (Formula 1: Drive to Survive: Season 8)
Έρχεται σύντομα
Netflix K&F Series
Υποθέσεις Ζώων: Κεφάλαιο 7 (The Creature Cases: Chapter 7)
Κυκλοφορεί 09/02/2026
Προσοχή, εξερευνητές! Ακολουθήστε την ομάδα ΜΟΝΖ από τις ζούγκλες της Ασίας έως τους βάλτους της Νότιας Αμερικής, αναζητώντας νέα μυστήρια του ζωικού βασιλείου.
Netflix Comedy Special
Μο Γκίλιγκαν: Αυτήν τη Στιγμή (Mo Gilligan: In The Moment)
Κυκλοφορεί 09/02/2026
Ο Μο Γκίλιγκαν γνωρίζει το Χόλιγουντ και διηγείται ιστορίες. Σ' αυτό το ζωντανό σταντ απ, ο Λονδρέζος μιλά για τη φήμη, την οικογένεια και τους Βρετανούς στην Αμερική.
Mην χάσετε επίσης
01/02/2026
- The Edge of Seventeen
- Αρκετά! Enough
- Νίντζα 900 Κυβικών Beverly Hills Ninja
- Hancock
- Ο Θρύλος ενός Ιππότη A Knight's Tale
02/02/2026
- Sergeant Kim at Military: Season 1
- Rob Peace
04/02/2026
- Bullet Train
- Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι Fifty Shades of Grey
- Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση Fifty Shades Freed
- Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι Fifty Shades Darker
06/02/2026
- Ο Κασκαντέρ The Fall Guy
- Νώε Noah
- The Crow
- Norbit
09/02/2026
- Angry Birds: Η Ταινία The Angry Birds Movie
12/02/2026
- Ξενοδοχείο Grand Budapest The Grand Budapest Hotel
13/02/2026
- Ένα Αστέρι Γεννιέται A Star Is Born
- Τρελά Πλούσιοι Crazy Rich Asians
- Valentine's Day
- Shadowhunter
- Grease
- Monstermania Rumble
16/02/2026
- Το Γράμμα της Ημέρας The Letter of the Day
20/02/2026
- 50/50
- Παγίδα Trap
- Twisters
- Joker: Τρέλα για Δύο Joker: Folie à Deux
- Το Ίδιο Διαφορετικός Με Μένα Same Kind of Different as Me
22/02/2026
- Τα Πλεονεκτήματα του να Είσαι στο Περιθώριο The Perks of Being a Wallflower
23/2/2026
- Να με Θυμάσαι Remember Me
24/2/2026
- Mamma Mia! Η ταινία Mamma Mia!
26/2/2026
- Ιπτάμενος Κροίσος The Aviator
- Οι Αδιάφθοροι The Untouchables
27/2/2026
- Texas Rangers
28/2/2026
- Μαύρο και Μπλε Black and Blue
- Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο Πόλεμος των Ροχίριμ Lord of the Rings: The War of the Rohirrim