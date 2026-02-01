Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω».

Ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή SMS σε πολίτες-δικαιούχους για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Κυριακής, «την εβδομάδα αυτή ξεκίνησε, επίσης, η σταδιακή αποστολή SMS σε πολίτες-δικαιούχους για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά μας να περάσουμε από τη θεραπεία στην πρόληψη, εντοπίζοντας έγκαιρα προβλήματα υγείας που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου, μέχρι σήμερα, πάνω από 5,1 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων. Θυμίζω ότι τα προγράμματα αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου και -το πιο πρόσφατο -για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων.

Κάτι ακόμη να προσθέσω σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία: από τις συνολικά 16.000 προσλήψεις που θα γίνουν μέσα στο 2026 στο Δημόσιο, περίπου 5.000 προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΣΥ, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης. Εντωμεταξύ, αυξάνουμε την αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ -μια αύξηση που αντιλαμβάνομαι δεν φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού».

Πού βοηθά ο έλεγχος στα νεφρά

Η νεφρική δυσλειτουργία αποτελεί μια σοβαρή αλλά συχνά σιωπηλή κατάσταση, καθώς στα αρχικά της στάδια μπορεί να μην εμφανίζει εμφανή συμπτώματα. Οι νεφροί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανισμού, φιλτράροντας το αίμα, αποβάλλοντας άχρηστες ουσίες και ρυθμίζοντας τα υγρά, τους ηλεκτρολύτες και την αρτηριακή πίεση. Ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει συνήθως αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις, όπως η μέτρηση της κρεατινίνης, του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR) και η ανάλυση ούρων για την ανίχνευση λευκώματος ή αίματος. Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα, οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου ή μακροχρόνια χρήση φαρμάκων θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά.

Η έγκαιρη αναγνώριση της νεφρικής δυσλειτουργίας επιτρέπει την εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων, όπως η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η τροποποίηση της διατροφής και η αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβραδυνθεί ή και να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.