Ντέρμπι στην σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Η Super League ανακοίνωσε την απόφασή της να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της 19ης αγωνιστικής, στη μνήμη των επτά νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία (27/1). Τραγωδία που επισκιάζει τα δύο ντέρμπι που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, ένα στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα σε Βόλο και ΑΕΛ κι ένα στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.



Ήταν 26 Οκτωβρίου όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 2-0 την ΑΕΚ στον Πειραιά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές που είχε τότε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έκτοτε, κύλισε μπόλικο νερό στ’ αυλάκι. Η Ένωση κατέγραψε εννέα νίκες και μία ισοπαλία στις 10 αγωνιστικές που ακολούθησαν, ανεβαίνοντας - έστω με παραπάνω αγώνα από Πειραιώτες και ΠΑΟΚ - στην κορυφή της Super League. Κι έχει την ευκαιρία να διατηρηθεί εκεί, αν «εκμεταλλευτεί» την... πανηγυρική διάθεση αλλά και την κούραση - σωματική και πνευματική - που θα έχουν οι «ερυθρόλευκοι» που έρχονται από τη νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα». Νίκη που έστειλε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδιάμεση φάση του UEFA Champions League, καθιστώντας ακόμη πιο... βαρύ μα και ελπιδοφόρο τον Φεβρουάριο, ο οποίος συνεχίζεται με το ταξίδι στην Τρίπολη για το εξ αναβολής ματς με τον Αστέρα (4/2, 18:30 - «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»).

Εντός έδρας δοκιμασίες έχουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα και πριν τη μεταξύ τους - πρώτη - συνάντηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (4/2, 20:30 - «Απόστολος Νικολαΐδης»). Οι «ασπρόμαυροι», επηρεασμένοι από τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, γνώρισαν την ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου κι ενώ είχαν προηγηθεί επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα θα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά τα «λιοντάρια» χρειάζονται βαθμούς για να αυξήσουν τις πιθανότητες παραμονής - η ήττα από την ΑΕΛ ήρθε με πολλά παράπονα κι η διαφορά από τις προπορευόμενες ομάδες μεγάλωσε. Οι «πράσινοι», με πάρα πολλές απουσίες, έμειναν στο 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και τώρα περιμένουν την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εμφανίζει πολύ κακό πρόσωπο στη Super League και σαφώς καλύτερο στην Ευρώπη, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο. Η Κηφισιά, που δεν έπαιξε την περασμένη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, μετά από τέσσερις σερί ισοπαλίες ηττήθηκε στις Σέρρες, και η οκτάδα πια είναι σε κίνδυνο.

Ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης και θέλει να παραμείνει με αξιώσεις στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, ενώ ακολουθεί ο πρώτος ημιτελικός με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (4/2, 18:00). Οι φιλοξενούμενοι, παρά την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς, ηττήθηκαν από την ΑΕΚ (0-1) συμπληρώνοντας έξι αγώνες δίχως νίκη εντός συνόρων, ενώ μεσοβδόμαδα θα υποδεχθούν τον Ολυμπιακό.

Η σέντρα ΑΕΚ-Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα προβληθεί από το CS1HD.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

