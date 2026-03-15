Xρήματα από τις επαναλήψεις τηλεοπτικών σειρών που συμμετείχε στο παρελθόν αναμένεται να εισπράξει η Ναταλία Λιονάκη, με σκοπό να τα δωρίσει σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Ο Ανδρέας Καραγιάννης ανέφερε αρχικά στην εκπομπή Weekend Live: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας προς τιμήν του, με είχε πιάσει πριν από μία εβδομάδα και με είχε ρωτήσει πώς μπορεί να έρθει σε επαφή με τη Μοναχή Φεβρωνία με σκοπό να της δώσει το χρηματικό ποσό των 10-15 χιλιάδων ευρώ. Είναι τα χρήματα από τα πνευματικά δικαιώματα των επαναλήψεων από τις τηλεοπτικές σειρές που συμμετείχε κατά την πορεία της ως ηθοποιός».

Στη συνέχεια, στην εκπομπή του ΣΚΑΙ προβλήθηκαν δηλώσεις στενής φίλης της Ναταλίας Λιονάκη, η οποία περιέγραψε την αντίδρασή της, όταν ενημερώθηκε για το χρηματικό ποσό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Να είναι ευλογημένο αυτό το ταλαιπωρημένο πλάσμα, σαν να γεννήθηκε για να δίνει. Πόσες μέρες και νύχτες έχω κλάψει με όσα μου έχει διηγηθεί. Ζούσε την οικογένεια της και έλαβε μάχαιρα και αχαριστία. Τώρα ζει χιλιάδες ανθρώπους και παιδιά και εισπράττει αγάπη. Η ζυγαριά είναι υπέρ της και ο ουράνιος μισθός μεγάλος. Όταν πληροφορήθηκε την είδηση για τα λεφτά από το σωματείο ηθοποιών συγκινήθηκε και δάκρυσε λέγοντας: “Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά”, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της”» είπε η στενή φίλη της Ναταλίας Λιονάκη.