«Το Σόι Σου» - Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Ο Σόλων Τσούνης, ο χορτοφάγος Διονύσης της σειράς «Το σοί σου», φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Το ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει η σειρά και είχα τη διαίσθηση ότι θα ξαναγίνει. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε, ήταν για μένα κάτι ανολοκλήρωτο και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει», θα πει στην αρχή της κουβέντας.

Όπως λέει, έβλεπε ότι ο κόσμος ζητούσε την επιστροφή, «το ένιωσα πάρα πολύ έντονα όταν κάναμε μια παράσταση με τη Βάσω Λασκαράκη και κάθε βράδυ πολύς κόσμος μάς έλεγε «σας περιμένουμε, σας θέλουμε», οπότε εκεί κάπως «κλείδωσε» για εμένα ότι αυτή η δουλειά θα ξαναγίνει».

«Εγώ είμαι πιο ρομαντικός και πίστευα ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Η Ρένια είναι η πιο λογική της υπόθεση και ήταν πιο συγκρατημένη», λέει για την επιτυχία της σειράς.

Πώς ένιωσαν όταν επέστρεψαν στα γυρίσματα; «Είμαστε τόσο δεμένοι, που παρόλο όταν σταματήσαμε χαθήκαμε στις δουλειές και τις ζωές μας, πάντα είχαμε μια επικοινωνία στο τηλέφωνο, ενώ κάποιες φορές βρισκόμασταν. Όταν γυρίσαμε ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν λίγο περίεργο γιατί αλλάξαμε στούντιο, φτιάξαμε πανομοιότυπα πλατό… την πρώτη μέρα που παίζαμε π.χ. με την Μπέλα το μάτι μου έφευγε και πήγαινε σε ένα κάδρο που ήταν παρόμοιο με το παλιό κάδρο… και ήταν λίγο σουρεαλιστικό, ονειρικό», λέει χαρακτηριστικά.

Η σχέση του Διονύση που είναι χορτοφάγος με τον κρεοπώλη πατέρα του… «από την πρώτη σεζόν που κατάλαβα την αντίθεση με τον Χαμπέα, κατάλαβα ότι αυτό είναι το «ζουμί» του ρόλου μου. Και θεωρώ πολύ έξυπνο ότι ο γιος μου έχει μοιάσει στον παππού του και θα είχαμε κι εμείς αυτή την κόντρα και κάπως διαιωνίστηκε αυτό το αστείο».

Αγαπά πάρα πολύ «Το σόι σου», «νιώθω ασφαλής, έχω πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και κάθε πρωί που φεύγω λέω «τι ωραία πάω στη δουλειά». Είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα που πάντα έχει να κάνει με τη «χημεία». Υπάρχει χαρά και αγάπη».

Μίλησε, τέλος, για τη μεγάλη του αγάπη τη ζωγραφική, αλλά και την ενασχόλησή του με τις τέχνες, γενικά, και τον σκοπό του να κάνει -κάποια στιγμή- την ατομική του έκθεση.