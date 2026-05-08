Η 23χρονη κολυμβήτρια κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. πρόσθιο.

Μόλις η Ανδρομάχη Τασάκου κοίταξε το χρονόμετρο, η έκφρασή της τα έλεγε όλα. Η κολυμβήτρια δεν πίστευε ότι μόλις είχε καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. πρόσθιο, το οποίο κρατούσε 17 χρόνια.

Η 23χρονη τερμάτισε σε 1:08.16 στο Acropolis Swim Open 2026 που διεξάγεται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, εκεί όπου λίγο νωρίτερα ο Απόστολος Σίσκος είχε πετύχει το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μ. ύπτιο.

Με αυτή την εμφάνισή της, η Τασάκου έκανε παρελθόν το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει η Αγγελική Εξάρχου το 2009, με 1:08.39. επίσης, βελτίωσε το ρεκόρ νέων γυναικών, το οποίο επίσης κρατούσε 17 χρόνια και ήταν της Μαρίας-Γεωργίας Μιχαλάκα (1:08.66).

«Δεν το περίμενα καθόλου», παραδέχθηκε η Τασάκου μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση μετά την κούρσα. «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μένα, γεμάτη πολλές αλλαγές. Πριν από ένα χρόνο τέτοια περίοδο είχα κόψει το κολύμπι, δεν το περίμενα καθόλου», πρόσθεσε η κολυμβήτρια, που επέστρεψε στην Ελλάδα, αφού σπούδασε για τέσσερα χρόνια στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μου φαίνεται απίστευτο, νόμιζα ότι ο χρόνος που πέτυχα το πρωί (1:08.82) ήταν το “ταβάνι”», είπε μεταξύ άλλων στην ΚΟΕ.

