Το όχημα που οδηγούσε ο 72χρονος εξετράπη της πορείας του.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/05) στην Εύβοια, όταν ένας 72χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα στην Ερέτρια.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 72χρονος να ξεφεύγει της πορείας του και να βγαίνει εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το evima.gr, στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική και εθελοντές για τον απεγκλωβισμό του. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.