Στο Game 5 θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να «κλειδώσει» την πρόκριση στο Final Four, καθώς ηττήθηκε ξανά από τη Βαλένθια με 86-89 στο κατάμεστο Telekom Center Athens, με αποτέλεσμα η σειρά να ισοφαριστεί σε 2-2 και να οδηγηθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία.

Παρά το προβάδισμα 2-0 που είχε αποκτήσει με τις δύο νίκες στη Βαλένθια, οι «πράσινοι» έχασαν και τα δύο ματς στην έδρα τους, δίνοντας ξανά το πλεονέκτημα στους Ισπανούς.

Η Βαλένθια ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε ακόμη και στο +15 στο πρώτο ημίχρονο (24-39), εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο, γύρισαν το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 49-48, όμως δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο.

Κομβικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ζαν Μοντέρο, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 29 πόντους, 7 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισαν ο Τσέντι Όσμαν με 26 πόντους και ο Κέντρικ Ναν με 19.

Στα τελευταία λεπτά, ένα δύσκολο τρίποντο του Τόμπσον έδωσε ξανά προβάδισμα στη Βαλένθια (67-72), με τους Ισπανούς να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το τελικό 86-89.

Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί πλέον στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, που θα διεξαχθεί στην Ισπανία την Τετάρτη 13/05.

