Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για τον Κοινωνικό Τουρισμό, θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000! Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου και μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μοριοδότηση, βάσει της οποίας θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Προβλέπονται 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλυμα της επιλογής τους κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές. Ειδικότερα, στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και κατά την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί αίτησης των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους, καθώς και τα μόρια που συγκεντρώνουν ανά κριτήριο, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους.

Επίσης θα εμφανίζονται τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελούμενων μελών και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους, καθώς και η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Δικαιούχοι χωρίς ένδειξη επιταγής δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Σε περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς, το παιδί αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τους γονείς και όχι τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση ως δικαιούχοι.

Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό και τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως τις 26 Απριλίου 2026, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση ιδιότητας ΑμεΑ και μονογονεϊκής οικογένειας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο δικαιούχος με περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και στη συνέχεια στα επόμενα κριτήρια. Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και στη συνέχεια οι ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας των προηγούμενων ετών.