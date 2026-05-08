Στην τελική ευθεία για τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Η αγωνία κορυφώνεται για χιλιάδες πολίτες που υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026», καθώς αναμένεται πλέον η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων από τη ΔΥΠΑ.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι οι δικαιούχοι των 300.000 voucher διακοπών θα γνωστοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με βάση το περσινό χρονοδιάγραμμα, η ανακοίνωση αναμένεται πιθανότατα στο διάστημα από 11 έως 15 Μαΐου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και από σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε συνεργαζόμενα καταλύματα και ακτοπλοϊκές γραμμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικασίας, το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 819.647 αιτήσεις. Από αυτές, οι 32.848 ακυρώθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι επιλεγμένοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έκβαση της αίτησής τους. Παράλληλα, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πριν από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Όσοι τελικά ενταχθούν στο πρόγραμμα καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα σε κρατήσεις, ιδιαίτερα για δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, καθώς η ζήτηση αναμένεται αυξημένη.