Το δεύτερο BCL της ιστορίας της θα διεκδικήσει το Σάββατο (10/05) η ΑΕΚ.

Εμφατική πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε της Μάλαγα με σκορ 78-65 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη λιθουανική Ρίτας.

Η ΑΕΚ εξαργύρωσε την εξαιρετική άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν περιόρισε τη Μάλαγα στους 21 πόντους και σημείωσε ρεκόρ στη διοργάνωση, καθώς η συγκομιδή των Ισπανών ήταν η χειρότερη σε πρώτο εικοσέλπρο στην Ιστορία των φάιναλ φορ.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα έβγαλε τρομερή ένταση, κόβοντας τους αιφνιδιασμούς και την δημιουργία της Μάλαγα, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Ανδαλουσιάνους σε διαδοχικά λάθη και βεβιασμένα σουτ (9/30). Με τα παραπάνω, οι «κιτρινόμαυροι» εξασφάλισαν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 16 πόντων (21-37) στο 20΄, το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να αντέξουν στην αντίδραση των Ισπανών στο δεύτερο ημίχρονο.

Οδηγός της επίθεσης των νικητών ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ενώ από 14 πρόσθεσαν οι Λούκας Λεκαβίτσιους, Τζέιμς Νάναλι και 10 ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Από τη Μάλαγα πάλεψε ο Κέντρικ Πέρι, ο οποίος με 12 πόντους ήταν ο μοναδικός διψήφιος.

Βροντερή ήταν και η παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ, που δημιούργησαν δυνατή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, δίνοντας ώθηση στην ομάδα τους, η οποία πλέον διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της μετά το 2018.

Ο σπουδαίος τελικός του «Δικεφάλου» απέναντι στη Ρίτας είναι προγραμματισμένος το Σάββατο 09/05 στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 4.