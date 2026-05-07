Με έντονο, όπως αναμενόταν, άρωμα… κυβερνώσας Αριστεράς πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης τα εγκαίνια στο δικηγορικό της γραφείο η πρώην Υπουργός Εργασίας και βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Το δικηγορικό γραφείο του έκτου ορόφου στην οδό Ηπείρου 1 κατακλύστηκε από τον κόσμο από την αρχή το απόγευμα. Από τον πολιτικό κόσμο το παρών έδωσαν οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη, Σία Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Σταθάκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Χουσεϊν Ζειμπέκ, Δημήτρης Λιάκος, Γιώργος Βασιλειάδης, η Λούκα Κατσέλη καθώς και ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, δεδομένου ότι το γραφείο της κας Αχτσιόγλου θα εξειδικεύεται σε εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα, το παρών έδωσαν και πολλοί συνδικαλιστές και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων. Μεταξύ τους και οι Νίκος Φωτόπουλος και Κώστας Γενιδούνιας από τη ΓΣΕΕ, καθώς και ο Γιώργος Πετρόπουλος από την ΑΔΕΔΥ.

Ν.Α.