Η Έφη Αχτσιόγλου, στο μήνυμά της, για την Πρωτομαγιά επισημαίνει:

Η Έφη Αχτσιόγλου, στο μήνυμά της, για την Πρωτομαγιά επισημαίνει:

«Σικάγο 1886 - Αθήνα 2026

Στη χώρα που οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη,

Στη χώρα που το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων έχει διαλυθεί και ούτε 2 στους 10 εργαζόμενους πια δεν καλύπτονται από την προστασία τους,

Στη χώρα που θεσπίστηκαν το 13ωρο, τα 10ωρα με απλήρωτες υπερωρίες και οι fast track προσλήψεις και απολύσεις,

Στη χώρα που το 2025 έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας 201 εργαζόμενοι και που το 2026 συνεχίζονται νέα αρνητικά ρεκόρ στα εργατικά δυστυχήματα,

Σε αυτή τη χώρα, τη δική μας χώρα,

η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια.

Αγώνα για την ίδια τη ζωή».

