Το εμβληματικό Nissan Qashqai επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του, κατακτώντας την 1 η θέση στην κατηγορία των C-SUV στην Ευρώπη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 με 49.748 ταξινομήσεις.

Παράλληλα, η επιτυχημένη του πορεία αποτυπώνεται και στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, όπου καταλαμβάνει την 4 η θέση στις συνολικές ταξινομήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Πρόκειται για μια επίδοση που αντανακλά τη διαχρονική επιτυχία ενός μοντέλου που ανέκαθεν βρισκόταν χιλιόμετρα μπροστά από την εποχή του. Από το 2007, όταν δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers, το Qashqai εξελίσσεται διαρκώς, συνδυάζοντας SUV χαρακτήρα, προηγμένη τεχνολογία και εκλεπτυσμένο design σε ένα σύνολο που ανταποκρίνεται απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών.

Με επιλογές υβριδικών κινητήρων και τη μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan, το Qashqai ενισχύει ακόμη περισσότερο τον καινοτόμο χαρακτήρα του, προσφέροντας ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης, με αυτονομία έως 1.500 χιλιόμετρα και κατανάλωση μόλις 4,5 lt/100 km.

Η κορυφαία αυτή επίδοση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Nissan Qashqai ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του και ως μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στην Ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.