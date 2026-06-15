Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Την Πέμπτη 18/6 μια σημαντική εκδήλωση του ΔΣΑ για τα δάνεια και τον νόμο Κατσέλη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 18.00 στον ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) νομική εκδήλωση με θέμα: «Η εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

Κατά τις εργασίες της εκδήλωσης θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, θα αναπτυχθούν οι ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές της εν λόγω απόφασης, θα γίνει αξιολόγηση και θα εκτιμηθούν οι συνέπειες και οι προοπτικές.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι:

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός, ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εισηγητές θα είναι:

Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Γεώργιος Μεντής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Γνωμοδοτήσας Καθηγητής στη Δίκη

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Ο συντονισμός θα είναι από τον Δημήτριο Λυρίτση, μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο YouTube.