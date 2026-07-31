Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Πώς αποπληρώνονται τα δάνεια.

Δάνεια μπορούν να διεκδικήσουν από τις 9 Σεπτεμβρίου χιλιάδες μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), καθώς ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να κινηθούν έγκαιρα.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που είναι μέτοχοι του Ταμείου και επιθυμούν να καλύψουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες μέσω ενός δανείου με προκαθορισμένους όρους αποπληρωμής.

Ποιοι μπορούν να πάρουν δάνειο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι του ΜΤΠΥ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασικό κριτήριο είναι να συμμετέχουν στο Ταμείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, με συνεχείς μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ. Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούν και το ηλικιακό όριο που έχει καθορίσει το Ταμείο, το οποίο ανέρχεται στα 65 έτη.

Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η εκταμίευση του δανείου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι φορολογικά ενήμερος για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου, πλην της Κεντρικής Διοίκησης. Οι σχετικές προϋποθέσεις ελέγχονται κατά τη διαδικασία χορήγησης του δανείου.

Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

Το ΜΤΠΥ επισημαίνει ότι οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές με φυσική παρουσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

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Κατά την ηλεκτρονική αίτηση, ο μέτοχος καλείται να συμπληρώσει μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα διαθέσιμα μητρώα, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία.

Το ΜΤΠΥ συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή καταχώριση του e-mail, καθώς μέσω αυτού θα αποστέλλονται όλες οι ενημερώσεις που αφορούν την πορεία της αίτησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Μετά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από το πληροφοριακό σύστημα του ΜΤΠΥ με οδηγίες για τα επόμενα βήματα.

Η ανταπόκριση εντός της προθεσμίας που θα αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα είναι απαραίτητη. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία χορήγησης του δανείου.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά όχι μόνο τα εισερχόμενα μηνύματα, αλλά και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ώστε να μην χαθεί κάποια σημαντική ειδοποίηση.

Πώς αποπληρώνεται το δάνειο

Τα δάνεια του ΜΤΠΥ εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί πριν ολοκληρωθεί η αποπληρωμή, το υπόλοιπο ποσό παρακρατείται από το εφάπαξ που δικαιούται να λάβει μέσω του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως συμβαίνει σε κάθε κύκλο χρηματοδότησης του ΜΤΠΥ, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο μέχρι να καλυφθεί ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα στην υποβολή της αίτησής τους, καθώς όταν εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό η εφαρμογή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση νέων αιτήσεων.

Τα βασικά βήματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

- Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΜΤΠΥ με κωδικούς Taxisnet.

- Επιλογή της υπηρεσίας «Αίτηση δανείου».

- Συμπλήρωση κινητού τηλεφώνου και προσωπικού e-mail.

- Οριστική υποβολή της αίτησης.

- Παρακολούθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή των επόμενων οδηγιών.

- Ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προθεσμιών που θα οριστούν από το Ταμείο.

Παραδείγματα δανείων και μηνιαίων δόσεων

Το ύψος του δανείου που μπορεί να λάβει κάθε μέτοχος εξαρτάται από τις προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπει ο κανονισμός του ΜΤΠΥ. Ενδεικτικά, εφόσον ένα δάνειο εξοφλείται σε 36 μηνιαίες δόσεις, οι μηνιαίες καταβολές διαμορφώνονται περίπου ως εξής (χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν τόκοι ή λοιπές επιβαρύνσεις):

- Δάνειο 3.000 ευρώ: περίπου 83,33 ευρώ τον μήνα.

- Δάνειο 5.000 ευρώ: περίπου 138,89 ευρώ τον μήνα.

- Δάνειο 8.000 ευρώ: περίπου 222,22 ευρώ τον μήνα.

- Δάνειο 10.000 ευρώ: περίπου 277,78 ευρώ τον μήνα.

- Δάνειο 15.000 ευρώ: περίπου 416,67 ευρώ τον μήνα.

Το τελικό ποσό της μηνιαίας δόσης ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τους όρους του δανείου, το επιτόκιο και τις προβλέψεις του ΜΤΠΥ.