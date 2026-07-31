Τι έλεγε ο πιο πετυχημένος Δήμαρχος της Βουλιαγμένης.

Ο πιο πετυχημένος δήμαρχος της Βουλιαγμένης είναι η καλύτερη απάντηση στον δήμαρχο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που αντέδρασε σχεδόν αμέσως στο σχέδιο Αριστοτέλης και στον Αλέξη Τσίπρα που ανέφερε το παράδειγμα αυτού του δήμου ότι πρέπει να σπάσει.

Τι είχε πει ο Κασιδόκωστας στην τότε συνένωση του Δήμου;

Στο επίσημο υπόμνημα που κατέθεσε τον Απρίλιο του 2010 στο υπουργείο Εσωτερικών ο ιστορικός δήμαρχος Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κασιδόκωστας, μετά από 24 χρόνια στην ηγεσία του Δήμου, ζητούσε να διατηρηθεί η αυτοδιοικητική ανεξαρτησία της Βουλιαγμένης:

«Ο Δήμος Βουλιαγμένης, με αφορμή το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Καλλικράτης, διατυπώνει με το παρόν τις αντιρρήσεις του για τη συνένωσή του με τους όμορους Δήμους Βούλας και Βάρης, για τους ακόλουθους λόγους:

« 1. Η Βουλιαγμένη είναι ο μοναδικός πραγματικά πράσινος προαστιακός δήμος του νομού Αττικής στις ακτές του Σαρωνικού. Η πόλη είναι περιτριγυρισμένη από πευκόφυτους λόφους που απολήγουν σε υπέροχες παραλίες και η περιοχή της αποτελεί πηγή ζωής και αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

Η ποιοτική υπεροχή της πόλης – και από οικολογική ιδίως άποψη – οφείλεται στον 25ετή αγώνα της Δημοτικής Αρχής που πέτυχε με καίριες παρεμβάσεις: α) την προστασία του φυσικού κάλλους, και β) τον εμπλουτισμό του πρασίνου, ώστε να διατηρηθεί η απαράμιλλη φυσιογνωμία και το μοναδικό περιβάλλον της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με συστηματικό σχεδιασμό η πόλη εμπλουτίσθηκε με πάρκα, πανέμορφους κήπους, λειτουργικές παιδικές χαρές, πεζοδρόμους και σύγχρονες εν γένει υποδομές, πρόσφορες και επαρκείς για την εξυπηρέτηση των πολιτών της και των επισκεπτών.

Όλα τα προαναφερόμενα έργα έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη των οργανωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών μας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ήτοι: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσία Πρασίνου και Προστασίας Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Καθαριότητας, Πολεοδομικό Γραφείο Βουλιαγμένης και Δημοτική Υπηρεσία Πυρασφάλειας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση κατά τη θερινή περίοδο.

2. Το περιβάλλον του Δήμου μας, φυσικό και δομημένο, έχει διαφυλαχθεί μέχρι σήμερα με τη θέσπιση ιδιαίτερων κανονιστικών ρυθμίσεων (Προεδρικών Διαταγμάτων) για την επιβολή ειδικών όρων δόμησης και όρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η θέσπιση των εν λόγω ρυθμίσεων και η αδιάλειπτη μέριμνα της Δημοτικής Αρχής για την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους έχουν συμβάλει στη διατήρηση οικολογικής ισορροπίας στη Βουλιαγμένη, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, και στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικά αναβαθμισμένης φυσιογνωμίας της που τη διαφοροποιεί έντονα από τους όμορους Δήμους (Βούλα και Βάρη).

Για αυτούς άλλωστε τους λόγους -και δεδομένου ότι το 70% του εδάφους του Δήμου είναι πράσινο, η δε Δημοτική Αρχή αφιερώνει το 50% των εσόδων της για την κάλυψη της δαπάνης πυρασφάλειας της πόλης- ο Δήμος μας αποτελεί πλέον τη ναυαρχίδα του τουρισμού εντός του νομού Αττικής, και όχι μόνον.

3. Η οργανωτική και λειτουργική βάση του Δήμου μας έχει δημιουργήσει έναν Αποτελεσματικό Δήμο με οικονομική αυτάρκεια και δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων. Επιπλέον, υφίσταται η αναγκαία διοικητική ικανότητα με άριστα οργανωμένες υπηρεσίες, κατάλληλα στελεχωμένες με ανθρώπινο δυναμικό, που αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες, τις νέες τεχνολογίες και εν γένει την Κοινωνία της Πληροφορίας για την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Γι' αυτό άλλωστε πιστοποιήθηκε η Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου Βουλιαγμένης, αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο ΕΣΠΑ.

4. Ο Δήμος Βουλιαγμένης εφάρμοσε πολιτικές προγραμματικής, οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης, με αποτέλεσμα να ασκεί επιτυχώς όλες τις κατά Νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας προς όφελος των κατοίκων και της ποιότητας ζωής.

Ο Δήμος μας παρέχει ειδικότερα όλες τις απαραίτητες Υπηρεσίες για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη, όπως: η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας, η ολοκλήρωση διαδικασιών ανέγερσης των σχολείων (κτηρίων) του Δήμου, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, οι πολεοδομικές εφαρμογές, ο υγειονομικός έλεγχος, η προστασία της παιδικής και τρίτης ηλικίας, οι λαϊκές αγορές, οι αδειοδοτήσεις και ο κατά Νόμο προβλεπόμενος έλεγχος των τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

5. Ο Δήμος μας διαθέτει εξ άλλου τη διοικητική ικανότητα και επάρκεια να ασκεί αποτελεσματικά το ευρύ φάσμα των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, το οποίο καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του. Είναι δε σε θέση να δημιουργεί και να διαχειρίζεται όλες τις κρίσιμες υποδομές για την ποιότητα ζωής των δημοτών και την τοπική ανάπτυξη διότι διαθέτει τις ακόλουθες Υπηρεσίες: Διοίκησης – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομική Υπηρεσία, Τεχνική Υπηρεσία και Προγραμματισμού, Δημοτική Αστυνομία, Πρασίνου, Προστασίας Περιβάλλοντος και Πυρασφάλειας, Νομικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημοτικού Ιατρείου, Παιδείας και Αθλητισμού, Δημοτικό e-ΚΕΠ, Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτολόγιο (ο Δήμος μας εντάχθηκε μεταξύ των πρώτων της χώρας στο Εθνικό Δημοτολόγιο).

Παράλληλα αγωνίστηκε για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την στήριξη και προστασία του πολίτη, για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Οφείλουμε δε να σας επισημάνουμε ότι σε πολλές χώρες της Ε.Ε. έχουν διατηρηθεί ανεξάρτητοι μικροί Δήμοι με χαρακτηριστικά ποιοτικής υπεροχής αντίστοιχα του Δήμου Βουλιαγμένης διότι πρωτοπορούν και έχουν επιτύχει άριστη αυτοδιοικητική διακυβέρνηση προς όφελος των κατοίκων τους.

Για το περιβάλλον του Δήμου Βουλιαγμένης επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

i. Με το π.δ. της 15.1.2003 «Χαρακτηρισμός της περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής) ως διατηρητέου μνημείου της φύσης και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτής και της ευρύτερης περιοχής» (ΦΕΚ, τ. Δ΄, φ. 51/4.2.2003) η Λίμνη Βουλιαγμένης, με την εγγύς και την ευρύτερη περιοχή της, χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο μνημείο της φύσης και καθορίσθηκαν οι ζώνες προστασίας της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 παρ. 1 και 2 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160).

ii. Η Λίμνη Βουλιαγμένης προστατευόταν ήδη, κατά το χρόνο έκδοσης του πιο πάνω π.δ., ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και ως μνημείο και αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5351/1932 και του ν. 1469/1950 η υπ' αριθμ. Γ/403/23043/31.3.1981 του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών «Περί χαρακτηρισμού της Λίμνης Βουλιαγμένης ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» (Β΄ 322),

και

β) σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός του ν. 1126/1981 «Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως για την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 32) και αφετέρου του ν. 1127/1981, με τον οποίο κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Α΄ 32), η απόφαση 34593/1108/23.6-8.7.1983 του ιδίου Υπουργού (Β΄ 398), με την οποία τα ελληνικά σπήλαια χαρακτηρίσθηκαν μνημεία και αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, απειλουμένης σοβαρά με καταστροφή.

Επίσης, προστατεύεται (βλ. και ΣτΕ 3300/2007) ως υγρότοπος από τη σύμβαση RAMSAR (ν.δ. 192/1974) και έχει συμπεριληφθεί με τον κωδικό 3000006 στον εθνικό κατάλογο των περιοχών του Δικτύου Natura 2000…

Με βάση όσα εκτέθηκαν προηγουμένως, ο Δήμος Βουλιαγμένης:

Α. Χαρακτηρίζεται από το μνημείο της ομώνυμης Λίμνης και διαθέτει σημαντική ακτογραμμή, είναι άλλωστε αμιγώς παραλιακός δήμος, με συνέπεια ολόκληρη η περιοχή του να διαθέτει, όπως έχει αναγνωρισθεί και από Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, τα χαρακτηριστικά ευαίσθητου οικοσυστήματος, που προσιδιάζουν σε νησιωτική περιοχή.

Β. Διαθέτει διοικητική, λειτουργική και οικονομική επάρκεια και αυτοτέλεια.

Γ. Ανταποκρίνεται πλήρως και αυτοτελώς στις ανάγκες, την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκει το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Β΄ Μέρος «ΙΙ δομική και λειτουργική επαναθεμελίωση των δήμων», με αποτέλεσμα η συνένωσή του με τους όμορους δήμους όχι μόνο να μην είναι αναγκαία, αλλά να υποθηκεύει τις έως σήμερα «κατακτήσεις» του σε οργανωτικό, λειτουργικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Δ. Δεν επιβαρύνει ούτε επιβαρύνεται με δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ε. Περιλαμβάνεται στους λίγους (μόλις 200) δήμους της επικράτειας, στους οποίους αναγνωρίσθηκε διαχειριστική επάρκεια.

Στο πλαίσιο που προπαρατέθηκε, και επειδή πιστεύουμε ότι οι οικολογικές και ιστορικές αξίες του Δήμου μας -που προστατεύονται με ειδικά Προεδρικά Διατάγματα- θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και υποβάθμιση, ζητάμε να μη συνενωθεί ο Δήμος Βουλιαγμένης με όμορους Δήμους λαμβάνοντας υπόψη τη διοικητική - οικονομική του αυτοτέλεια και την ποιοτική - περιβαλλοντική υπεροχή του».