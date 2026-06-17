Ο Δήμος επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι σημειώθηκε επίθεση ή τραυματισμός λουόμενης σε παραλία της Βάρκιζας από λαγοκέφαλο.

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για λουόμενη που δέχθηκε επίθεση από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, μετά από άμεση επικοινωνία με το Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία, δεν έχει καταγραφεί κανένα σχετικό περιστατικό που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

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«Καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τη δημοτική αρχή να ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη τεκμηρίωση. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Ο Δήμος επισημαίνει ότι, παρότι η παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό και καταγεγραμμένο φαινόμενο που παρακολουθείται από την επιστημονική κοινότητα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι σημειώθηκε επίθεση ή τραυματισμός λουόμενης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τέλος ο Δήμος καλεί τέλος τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, ώστε να αποφεύγεται η διάδοση ανεπιβεβαίωτων φημών που δημιουργούν άσκοπο πανικό.

Η ανακοίνωση του Δήμου

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