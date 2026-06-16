Ο λαγοκέφαλος έχει μετατραπεί σε μόνιμο κάτοικο των ελληνικών θαλασσών και η παρουσία του απασχολεί ολοένα και περισσότερο ψαράδες και λουόμενους.

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εισβάλει τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

Το συγκεκριμένο ψάρι χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος, καθώς και από την παρουσία της τετροδοτοξίνης, μιας θανατηφόρας νευροτοξίνης που βρίσκεται στα όργανα και τη σάρκα του.

Επειδή η τοξίνη δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα, η κατανάλωση οποιουδήποτε μέρους του ψαριού είναι αυστηρά απαγορευμένη. Παράλληλα, λόγω της επιθετικότητάς του και των δυνατών του δοντιών, ο λαγοκέφαλος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα σε λουόμενους και ψαράδες.

Αν και το δάγκωμά του δεν ενέχει κίνδυνο δηλητηρίασης, οι τραυματισμοί που προκαλεί είναι βαθείς και συνοδεύονται από έντονη αιμορραγία.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου τραυματισμού απαιτεί άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αρχικά, η πληγή πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, αποφεύγοντας τη χρήση τοπικών αντισηπτικών χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Στη συνέχεια, για να περιοριστεί η αιμορραγία, εφαρμόζεται σταθερή και συνεχής πίεση πάνω στο τραύμα με καθαρές γάζες ή ένα καθαρό πανί, ενώ αν το χτύπημα είναι σε χέρι ή πόδι, το μέλος αυτό θα πρέπει να διατηρείται ψηλά.

Σε κάθε περίπτωση, η ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη, καθώς το βάθος του τραύματος μπορεί να απαιτεί ράμματα ή τη χορήγηση αντιτετανικού ορού.

Τέλος, αν το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένο μέρος ή η αιμορραγία είναι ακατάσχετη, κρίνεται αναγκαία η άμεση κλήση του ΕΚΑΒ (166) ή του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (112), συνεχίζοντας την παροχή των πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη των διασωστών.

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