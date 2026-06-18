Η νέα ανάδρομη πορεία του Ερμή, έρχεται για να ταράξει ορισμένα ζώδια, να θέσει προτεραιότητες και να φέρει στο προσκήνιο υποχρεώσεις. Η ανάδρομη πορεία ξεκινάει στις 29 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουλίου.

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει κάθε χρόνο τρεις με τέσσερις φορές στο νυχτερινό ουρανό και συχνά προκαλεί αναστάτωση, σύγχυση και καθυστερήσεις σε ορισμένα ζώδια. Ωστόσο, αποτελεί την ιδανική περίοδο για περισυλλογή και «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Ο νέος ανάδρομος Ερμής για το 2026, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου και να διαρκέσει για περίπου έναν μήνα, έως τις 23 Ιουλίου «σκεπάζοντας» το ζώδιο του Καρκίνου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της σελίδας almanac.com, κάθε νέα πλανητική κίνηση έχει διαφορετική επιρροή σε κάθε ζώδιο, ενώ ιδιαίτερα έντονες αλλαγές παρατηρούνται συχνά στα ζώδια του Νερού (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθείς), καθώς έχουν ανεπτυγμένη τη διαίσθηση και τα έντονα συναισθήματα.

Τι να προσέξετε με τον Ανάδρομο Ερμή

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ωστόσο, ο ανάδρομος Ερμής θεωρείται μία περίοδος επιβράδυνσης και επαναξιολόγησης καταστάσεων, ενώ η επικοινωνία και οι αποφάσεις χρήζουν περισσότερης προσοχής.

Κατά τη διάρκεια που ο ανάδρομος Ερμής κυβερνά, καλό θα ήταν να αποφευχθούν οι συμφωνίες και τα νέα ξεκινήματα, καθώς όλα παραμένουν ρευστά, ενώ θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας για να αποφευχθούν οι έντονες παρεξηγήσεις και οι εντάσεις

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Τα ζώδια που θα επηρεαστούν από τον ανάδρομο Ερμή

Όπως αναφέρεται σε ξένα δημοσιεύματα ο ανάδρομος Ερμής που ξεκινά περί τα τέλη του Ιουνίου 2026, αναμένεται να επηρεάζει όλα τα ζώδια, ωστόσο στο επίκεντρο έρχονται εκείνα του νερού, καθώς ο Ερμής σκεπάζει τον Καρκίνο.

Η New York Post αναφέρει ότι Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύες, έρχονται στο προσκήνιο με τους Διδύμους και τους Παρθένους να ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση, ζητήματα που αφορούν τις επικοινωνίες, το παρελθόν, τις σχέσεις και την οικογένεια, έρχονται είναι εκείνα που θα απασχολήσουν.

Καρκίνο: Ο ανάδρομος Ερμής γίνεται στο ζώδιό σας, άρα σας επηρεάζει άμεσα, γεγονός που φέρνει έντονη εσωστρέφεια, συναισθηματικές αναζητήσεις και ζητήματα του παρελθόντος. Θέματα που αφορούν την οικογένεια έρχονται στο προσκήνιο μαζί με εκκρεμότητες.

Σκορπιός: Λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή είναι πιθανό το παρελθόν να γίνει παρόν. Εκκρεμότητες έρχονται στο προσκήνιο και άλυτα θέματα επανέρχονται. Στόχος είναι η επίλυση καίριων ζητημάτων για συναισθηματική αποφόρτιση.

Ιχθύες: Έντονα συναισθήματα και σύγχυση έρχονται για να ταράξουν την καθημερινότητά σας, ωστόσο για εσάς είναι μία περίοδος που σας οδηγεί στην αναθεώρηση σχέσεων και επαφών.