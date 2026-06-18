Γιατί για πολλούς ανθρώπους, το να τρώνε με τα χέρια δεν αφορά το πώς τρώνε, αλλά το να θυμούνται από πού προέρχονται.

Το μυαλό λαμβάνει επιπλέον πληροφορίες πριν καν το φαγητό φτάσει στο στόμα. Οι ερευνητές έχουν μελετήσει ολοένα και περισσότερο πώς οι απτικές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση και την επίγνωση κατά τη διάρκεια του φαγητού. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι περιγράφουν τα γεύματα που τρώγονται με τα χέρια ως πιο ευχάριστα και πιο προσωπικά. Η εμπειρία γίνεται πιο αργή και πιο συνειδητή.

Η συνήθεια μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση ενός ατόμου με τις ρίζες του

Το φαγητό συνδέεται βαθιά με την ταυτότητα. Οι ψυχολόγοι συχνά συζητούν τη «Θεωρία Κοινωνικής Ταυτότητας», η οποία εξηγεί πώς οι άνθρωποι αντλούν αίσθηση του ανήκειν από τις πολιτισμικές τους ομάδες και παραδόσεις. Οι διατροφικές παραδόσεις γίνονται μέρος αυτής της ταυτότητας. Για πολλές οικογένειες, το φαγητό με τα χέρια δεν αφορά απλώς την κατανάλωση τροφής. Είναι η διατήρηση αναμνήσεων. Είναι η ανάμνηση των παππούδων και γιαγιάδων που σέρβιραν γεύματα. Είναι η ανάμνηση γιορτών, οικογενειακών συγκεντρώσεων και παιδικών ρουτινών. Η σύγχρονη ζωή έχει γίνει ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη, και πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον τις διατροφικές παραδόσεις για να παραμένουν συνδεδεμένοι με την κληρονομιά τους. Για τους δεύτερης γενιάς μετανάστες ειδικά, οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες μπορούν να γίνουν σύμβολα πολιτισμικής συνέχειας. Το γεύμα γίνεται μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές.

Η ψυχολογία λέει ότι τα τελετουργικά δημιουργούν συναισθηματική άνεση

Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους τελετουργικά όντα. Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν ότι τα τελετουργικά δημιουργούν προβλεψιμότητα, και η προβλεψιμότητα συχνά δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια. Ένα γεύμα που προετοιμάζεται και καταναλώνεται με έναν οικείο τρόπο μπορεί να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα. Αυτή η έννοια συνδέεται με τη «ρύθμιση του εαυτού», δηλαδή την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα και να διατηρούμε ψυχολογική ισορροπία. Απλές πράξεις που επαναλαμβάνονται με τον χρόνο μπορούν να γίνουν ισχυρές συναισθηματικές άγκυρες. Σύγχρονα παραδείγματα υπάρχουν παντού. Οι άνθρωποι έχουν τελετουργίες πρωινού καφέ. Κάποιες οικογένειες τρώνε δείπνο μαζί χωρίς κινητά. Άλλες επιμένουν να προετοιμάζουν συγκεκριμένα φαγητά στις γιορτές. Το φαγητό με τα χέρια λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Η ίδια η ρουτίνα γίνεται ουσιαστική σύμφωνα με το economictimes.com.

Η συνειδητή διατροφή μπορεί επίσης να εξηγεί τη συμπεριφορά

Ένα μη αναμενόμενο όφελος του φαγητού με τα χέρια είναι ότι συχνά κάνει τους ανθρώπους να τρώνε πιο αργά. Οι ψυχολόγοι συχνά μιλούν για τη «συνειδητή διατροφή» (mindful eating), μια πρακτική που ενθαρρύνει την πλήρη επίγνωση της εμπειρίας του φαγητού. Η χρήση πιρουνιών και κουταλιών μπορεί μερικές φορές να κάνει το φαγητό μηχανικό. Το φαγητό με τα χέρια απαιτεί προσοχή. Οι άνθρωποι γίνονται πιο συνειδητοί ως προς τις μερίδες, τη θερμοκρασία και την υφή. Αυτή η επίγνωση μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση επειδή ο εγκέφαλος παραμένει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του γεύματος.

Η σύγχρονη ζωή έχει αποσυνδέσει πολλούς ανθρώπους από το φαγητό

Σήμερα οι διατροφικές συνήθειες είναι πολύ διαφορετικές από προηγούμενες γενιές. Οι άνθρωποι τρώνε ενώ σκρολάρουν στα social media. Απαντούν σε emails κατά το μεσημεριανό. Καταναλώνουν γεύματα στο αυτοκίνητο και μπροστά στην τηλεόραση. Το φαγητό έχει ολοένα και περισσότερο γίνει μια ακόμη εργασία προς ολοκλήρωση. Οι ψυχολόγοι το περιγράφουν αυτό ως αυτόματη συμπεριφορά. Ο εγκέφαλος περνά σε λειτουργία «αυτόματου πιλότου». Το φαγητό με τα χέρια μπορεί να διακόψει αυτή τη διαδικασία. Η πράξη απαιτεί παρουσία. Δεν μπορείς να βιαστείς πλήρως την εμπειρία, γιατί τα χέρια γίνονται ενεργοί συμμετέχοντες. Με κάποιον τρόπο, η συνήθεια αναγκάζει διακριτικά τους ανθρώπους να επιβραδύνουν σε έναν κόσμο που συνεχώς ενθαρρύνει την ταχύτητα.

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Η πολιτισμική νοημοσύνη είναι πιο σημαντική από τις υποθέσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα ψυχολογικά μαθήματα εδώ αφορά την αντίληψη. Οι άνθρωποι συχνά αξιολογούν συμπεριφορές μέσα από το δικό τους πολιτισμικό πρίσμα. Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν εθνοκεντρισμό, την τάση να κρίνουμε άλλους πολιτισμούς με βάση τα δικά μας πρότυπα. Αυτό που φαίνεται ασυνήθιστο σε μια χώρα μπορεί να είναι εντελώς φυσιολογικό σε μια άλλη. Καθώς οι χώροι εργασίας και οι κοινωνίες γίνονται ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένοι, η πολιτισμική νοημοσύνη έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Ο σεβασμός διαφορετικών διατροφικών πρακτικών βοηθά στη δημιουργία ενσυναίσθησης και κατανόησης. Άλλωστε, δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος ορισμός της σωστής εθιμοτυπίας στο τραπέζι. Πολλές παραδόσεις υπήρχαν πολύ πριν εμφανιστούν τα σύγχρονα σερβίτσια.

Η ψυχολογία λέει ότι τα χέρια δεν είναι η ιστορία - Η σύνδεση είναι

Η ψυχολογία μας διδάσκει ότι οι καθημερινές συνήθειες συχνά κρύβουν βαθύτερο νόημα. Το φαγητό με τα χέρια σπάνια αφορά την απόρριψη της νεωτερικότητας ή την αγνόηση της ευγένειας. Συχνά αφορά τη διατήρηση της σύνδεσης. Σύνδεση με το φαγητό. Σύνδεση με τις αναμνήσεις. Σύνδεση με την οικογένεια. Σύνδεση με τον πολιτισμό. Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός, πολλοί άνθρωποι αναζητούν τρόπους να παραμείνουν «γειωμένοι». Μερικές φορές, αυτή η γείωση προέρχεται από κάτι όμορφα απλό: την αίσθηση ενός γεύματος που έχει ετοιμαστεί με αγάπη και βιώνεται ακριβώς με τον τρόπο που το έκαναν οι προηγούμενες γενιές. Γιατί για πολλούς ανθρώπους, το να τρώνε με τα χέρια δεν αφορά το πώς τρώνε, αλλά το να θυμούνται από πού προέρχονται.