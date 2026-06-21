Άρθρο της Μπακογιάννη στο αφιέρωμα του «Καρφιού» για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Παπανδρέου- Τι λέει ο Παπαδημούλης.

Ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα είχε το Σάββατο η εφημερίδα "Στο Καρφί" για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Μεταξύ άλλων είχαν άρθρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και πολλά κορυφαία "πράσινα" στελέχη.

Τις εντυπώσεις ωστόσο κλέβει το άρθρο της Ντόρας Μπακογάννη, που αναφέρεται στην προσωπική της γνωριμία με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Γράφει χαρακτηριστικά:

«Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Ανδρέα Παπαδόπουλου (σσ εκδότης "Στο Καρφί") να γράψω κάτι με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου γνωρίζοντας ότι η δική μου συμμετοχή θα είναι σαν την μύγα μες το γάλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου βρεθήκαμε απέναντι, με ομηρικές μάχες, τεράστιες διαφωνίες και μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις. Αλλά εγώ θέλω με αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για τον Ανδρέα Παπανδρέου που γνώρισα ως προσωπικότητα. Ένα χαρακτηριστικό από αυτά που σε εντυπωσίαζαν στον Ανδρέα ήταν η απίστευτη ευγένειά του. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει τόσο πολύ ευγενής».

Στο αφιέρωμα γράφει και ο Δημήτρης Παπαδημούλης: «Δεν τον ψήφισα αλλά ήταν ανεπανάληπτος».

Β.Σκ.