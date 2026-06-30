«Τον θεωρώ τίτλο τιμής. Είμαι καλή πεθερά, μου λέει η νύφη μου».

Σε συζήτηση για… πεθερικά μετατράπηκε σε κάποιο σημείο η συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, που επεξεργάζεται σήμερα τη «γαλάζια» πρόταση για το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών.

Η Ντόρα Μπακογιάννη στην προσπάθεια της να πιέσει το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι η πρότασή του που προβλέπει την πλήρη αποσύνδεση της διαδικασίας από τη Βουλή βρίσκεται ουσιαστικά στη γραμμή που είχε χαράξει πριν από δεκαετίες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, καλώντας μάλιστα τη Χαριλάου Τρικούπη να συμπράξει με τη ΝΔ ώστε η αναθεώρηση να περάσει με ευρεία πλειοψηφία.

«Ελάτε να βάλουμε τις προτάσεις μας κάτω και να τις στείλουμε στην επόμενη Βουλή. Δεν θέλετε να το κάνετε, φοβάστε! Φοβάται ο κύριος Δουδωνής τυχόν πλειοψηφία της ΝΔ στην επόμενη Βουλή!», ανέφερε η κ. Μπακογιάννη.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, θέλοντας να περιγράψει το ύφος της Ντόρας Μπακογιάννη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, της απέδωσε τον ρόλο της… πεθεράς της Επιτροπής. «Έχετε αναλάβει τον ρόλο των… πεθερικών της Επιτροπής. Μας μέμφεστε, μας σνομπάρετε, παριστάνετε τα πεθερικά μας», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η βουλευτής της ΝΔ περισσότερο εγκαλεί και νουθετεί το ΠΑΣΟΚ παρά αναζητά συναινέσεις.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, πάντως, δεν άφησε την ατάκα να πέσει κάτω και απάντησε με χιούμορ. «Τον θεωρώ τίτλο τιμής. Είμαι καλή πεθερά, μου λέει η νύφη μου», απάντησε χαμογελώντας, πριν επιστρέψει στο βασικό της επιχείρημα και ξαναρωτήσει αν το ΠΑΣΟΚ θα συνυπογράψει τελικά την πρόταση της ΝΔ.

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Το πολιτικό «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε με αναφορές στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989. Ωστόσο, από μια κατά τα άλλα βαριά συνταγματική συζήτηση, εκείνο που έμεινε ήταν ότι, έστω και για λίγα λεπτά, η αντιπαράθεση απέκτησε… χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αυτό που λέμε παραδοσιακή ελληνική οικογένεια.

Σ. Σ.