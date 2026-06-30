«Ένας κύκλος έκλεισε, τώρα ανοίγουν άλλοι. Συγχαρητήρια Γιώργο μου, εύχομαι να είσαι τυχερός στη ζωή σου και να μας κάνεις περήφανους», ανέφερε ο Ανδρέας Τσούνης.

Το πτυχίο στη Νομική Σχολή του Frederick University πήρε ο γιος της Φώφης Γεννηματά. Η τελετή ορκωμοσίας έγινε στη Λευκωσία, παρουσία συγγενών και αγαπημένων προσώπων.

Η αποφοίτησή του Γιώργου Γεννηματά – Τσούνη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου σπουδών και την αρχή της επαγγελματικής του πορείας. Η τελετή ήταν συγκινησιακή για την οικογένεια του, καθώς η σκέψη στράφηκε στη Φώφη Γεννηματά, η οποία του είχε μεγάλη αδυναμία.

«Ένας κύκλος έκλεισε, τώρα ανοίγουν άλλοι. Συγχαρητήρια Γιώργο μου, εύχομαι να είσαι τυχερός στη ζωή σου και να μας κάνεις περήφανους. Πάντα επιτυχίες», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο πατέρας του, Ανδρέας Τσούνης.

Ε.Σ.