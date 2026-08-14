Οι αξία των τριών έργων τέχνης εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις σημαντικοί πίνακες των Πολ Σεζάν, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, οι οποίοι είχαν κλαπεί από μουσείο της βόρειας Ιταλίας, επέστρεψαν στα χέρια των αρχών.

Τα έργα είχαν κάνει «φτερά» από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, στην πόλη Τραβερσέτολο, κοντά στην Πάρμα, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 22ας προς 23η Μαρτίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η συνολική αξία των τριών πινάκων υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των έργων που εντοπίστηκαν βρίσκονται η «Νεκρή φύση με κεράσια» του Πολ Σεζάν, οι «Ψάρια» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και η «Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ανρί Ματίς.

Η επιχείρηση ανάκτησης πραγματοποιήθηκε από τη μονάδα των Ιταλών Καραμπινιέρων που είναι αρμόδια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αστυνομία έκανε λόγο για «πολύπλοκη έρευνα», ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα.

{https://x.com/SkyTG24/status/2088234179259400267}

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Η κλοπή κράτησε λιγότερο από τρία λεπτά

Παράλληλα με την ανακοίνωση για την ανάκτηση των έργων, οι ιταλικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο από τη νύχτα της κλοπής.

Στο υλικό καταγράφονται δύο μασκοφόροι δράστες να εισέρχονται στο κτίριο από ένα παράθυρο. Στη συνέχεια κατευθύνονται στους τρεις πίνακες, τους απομακρύνουν από τον τοίχο και εγκαταλείπουν το μουσείο σχεδόν αμέσως.

{https://x.com/VOAPashto/status/2088239047395434676}

Ολόκληρη η επιχείρηση φαίνεται να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τρία λεπτά, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι δράστες.

Μια συλλογή με σπουδαία έργα τέχνης

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα φιλοξενεί τη συλλογή που συγκέντρωσε ο Ιταλός ιστορικός τέχνης Λουίτζι Μανιάνι (1906-1984).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συλλογή, στην οποία περιλαμβάνονται έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων των Άλμπρεχτ Ντύρερ, Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, Άντονι βαν Ντάικ, Φρανθίσκο Γκόγια και Κλοντ Μονέ, καθώς και του σπουδαίου Ιταλού ζωγράφου Τζόρτζιο Μοράντι.

Η ανάκτηση των τριών έργων αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς πρόκειται για πίνακες υψηλής καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας που είχαν αφαιρεθεί από μια ιστορική συλλογή της Ιταλίας.