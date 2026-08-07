Το «μπρα ντε φερ» Ισπανίας και Ιταλίας γύρω από τη Συνθήκη Σένγκεν συνεχίζεται.

Στην προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων για ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα μέσω Ιταλίας προχώρησε η Ισπανία το βράδυ της Παρασκευής (07/08), κλιμακώνοντας τη σχέση ανάμεσα στα δύο κράτη.

Όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής τίθενται σε εφαρμογή έλεγχοι στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για επιβάτες που φτάνουν από την Ιταλία. Οι αρχές θα ελέγχουν διαβατήρια και θεωρήσεις εισόδου τόσο των Ιταλών πολιτών όσο και ταξιδιωτών από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην Ισπανία μέσω ιταλικού εδάφους.

Η Μαδρίτη αποδίδει την απόφαση στη συνεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζει η Ιταλία, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο είναι προσωρινό και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη έρχεται ως απάντηση στην απόφαση της Ρώμης να επαναφέρει προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους για πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν από την Ισπανία, μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Η ιταλική κυβέρνηση έχει αναστείλει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης Σένγκεν τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση Μελόνι ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να άρει τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να εκλείψουν οι κίνδυνοι που, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, συνδέονται με ζητήματα ασφάλειας και πιθανές τρομοκρατικές απειλές. Η ανακοίνωση αυτή είχε έρθει ως απάντηση στο αίτημα της Ισπανίας να τεθεί ξανά στη Συνθήκη.