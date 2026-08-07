Η Ιταλία ανέστειλε τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία τη 1η Αυγούστου

Επίσημο αίτημα προς την Ιταλία κατέθεσε η ισπανική κυβέρνηση ζητώντας την επαναφορά της Συνθήκης Σένγκεν σε πλήρη ισχύ ανάμεσα στις δύο χώρες έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Μαδρίτη θα προχωρήσει στη λήψη αντίστοιχων μέτρων.

Σε ανακοίνωση της, η κυβέρνηση Σάντσεθ τόνισε ότι η συνέχιση των περιορισμών θα μπορούσε να οδηγήσει την Ισπανία σε ανάλογες κινήσεις, προκειμένου την προστασία των συμφερόντων και της ασφάλειας των πολιτών της,

Η Μαδρίτη επανέλαβε παράλληλα την κριτική της προς τη Ρώμη, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλία αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη χώρα της Ευρώπης με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων μεταναστών, με τις αφίξεις να είναι ακόμη και διπλάσιες σε σύγκριση με την Ισπανία.

Η αναστολή της Σένγκεν μετά την κρίση στη Θέουτα

Η Ιταλία επανεξέτασε τη Συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία την 1η Αυγούστου, μετά την μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας που προβλέπεται από τη Σένγκεν στις θαλάσσιες και αεροπορικές συνδέσεις με την Ισπανία, επαναφέροντας τους ελέγχους στα σύνορα», είχε αναφέρει η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

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«Πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο υιοθετήθηκε για να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια και να αποτρέψει πιθανές παρεμβάσεις για το Έθνος μας. Το μέτρο θα διατηρηθεί σε ισχύ μόνο για τον απαραίτητο χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή στην περιορισμό οποιουδήποτε αντίκτυπου στις θερινές τουριστικές ροές», πρόσθεσε.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ το τέλος Αυγούστου, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, υπάρχει πιθανότητα να αρθεί νωρίτερα, ακόμη και πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.