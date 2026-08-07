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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) σε ορεινή δασική περιοχή της Ερμακίας Κοζάνης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:20. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6η οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085735608542957722}

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Εορδαίας και μηχανήματα έργου.

Στην περιοχή έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΑΚΑΕΕ Κοζάνης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για δύσβατη ορεινή περιοχή στην οποία επιχειρούν κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα και τα εναέρια μέσα.