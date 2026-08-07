«Η Ελλάδα δεν είναι μπαταρία, όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε θα γίνει «μπαταρία της Ευρώπης», όπως είχε εξαγγείλει το 2019», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στο πλευρό των πυρόπληκτων κατοίκων στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, στην Ξηρονομή και στη Δομβραίνα, αλλά και στη Δυτική Αττική, στο Πόρτο Γερμενό, βρέθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνάντησε ανθρώπους όλων των ηλικιών, άκουσε τις εμπειρίες τους, μοιράστηκε μαζί τους τις κοινές αγωνίες τους και δεσμεύθηκε να μεταδώσει το μήνυμά τους και την πραγματικότητα αλλά και να παλέψει στο πλευρό τους για την απαλλαγή των περιοχών από την εγκληματική εγκατάσταση ανεμογεννητριών παντού.

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Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκδήλωσε την πλήρη συμπαράστασή της στους κατοίκους, ενώ δεν απέφυγε να υπογραμμίσει την επανειλημμένη καταγραφή πυρκαγιών σε σημεία εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

{https://www.facebook.com/zoe.konstantopoulou.official/posts/pfbid037ruCgcvQ1AH5VZzicbhApwTFyrznj1MXZ2MgmGm1Ymr6X3KCrMbmeBnoVzHRzYYUl}

«Η Ελλάδα δεν είναι μπαταρία, όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε θα γίνει «μπαταρία της Ευρώπης», όπως είχε εξαγγείλει το 2019. Η Ελλάδα είναι ο φυσικός πλούτος, η φυσική ομορφιά, οι άνθρωποί της, οι συλλογικές μας εμπειρίες» δήλωσε η Ζωή από τον Άγιο Βασίλειο, που κάηκε από πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από καλώδιο ανεμογεννητριών.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας στις καμένες περιοχές αναμετέδιδε στα social media τις εικόνες της καταστροφής αλλά και την αποκαλυπτική μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις πληγείσες περιοχές.

Με φωτογραφίες από τις καμένες εκτάσεις με τις ανεμογεννήτριες στη Βοιωτία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε μια φορτισμένη ανάρτηση αναφέρθηκε βιωματικά στη συνεχιζόμενη και ηθελημένη καταστροφή της χώρας, καταγράφοντας την θεσμική απραξία και μιλώντας για Εγκληματική Οργάνωση που κάνει μπίζνες πάνω στις ζωές και τη χώρα μας.

«Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα. Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να μάχεται. Εναπόκειται σε όλες και όλους μας να αποτινάξουμε την Εγκληματική Οργάνωση που κάνει μπίζνες πάνω στις ζωές και τη χώρα μας», έγραψε στην ανάρτησή της.

{https://www.facebook.com/zoe.konstantopoulou.official/posts/pfbid015RGp63qnpUofnJBP6UyZwSzRdvZ5psyxsDutnZFaLeLscxyhggUFb9bUogHHbkil}

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισκέφθηκε και τη Δυτική Αττική, που πλήρωσε βαρύ τίμημα από τις πυρκαγιές. Στο Πόρτο Γερμενό, ο Πρόεδρος Γιάννης Γκιόκας περιέγραψε τις τραυματικές εμπειρίες των κατοίκων που περικυκλώθηκαν κι εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά.

«Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να παρασιωπηθεί αυτή η εγκληματική καταστροφή που για άλλη μια φορά συνέβη, και δεν υπάρχει περίπτωση να σιωπήσουμε μέχρι να αποκατασταθούν όλα εκείνα που έχουν καταστραφεί» είπε η Ζωή δηλώνοντας την έμπρακτη συμπαράσταση στους ανθρώπους της Κοινότητας στο Πόρτο Γερμενό.

{https://www.facebook.com/reel/2096222738445429}