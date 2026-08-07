Το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται από τη φορολογική διοίκηση για την εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές και τη φορολογική αντιμετώπιση επιχειρηματικών σχέσεων με συγκεκριμένες χώρες.

Στη δημοσίευση της επικαιροποιημένης λίστας των κρατών που θεωρούνται ότι διαθέτουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2024 προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση καθορίζει τις χώρες και τις δικαιοδοσίες στις οποίες εφαρμόζεται φορολογικό καθεστώς που θεωρείται προνομιακό με βάση την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την απόφαση, ως κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς χαρακτηρίζονται εκείνα στα οποία ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών, του εισοδήματος ή του κεφαλαίου με φορολογικό συντελεστή ίσο ή μικρότερο από το 60% του συντελεστή φορολογίας που θα εφαρμοζόταν εάν η επιχείρηση ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται από τη φορολογική διοίκηση για την εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές και τη φορολογική αντιμετώπιση επιχειρηματικών σχέσεων με συγκεκριμένες χώρες.

Για το φορολογικό έτος 2024, στον κατάλογο περιλαμβάνονται συνολικά 42 κράτη και περιοχές. Πρόκειται για τον Άγιο Ευστάθιο (St. Eustatius), την Αλβανία, το Ανατολικό Τιμόρ, την Ανγκουίλα, την Ανδόρρα, το Βανουάτου, τις Βερμούδες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, το Γιβραλτάρ – το οποίο περιλαμβάνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2024 –, το Γκέρνσεϋ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιρλανδία, το Κατάρ, το Κιργιστάν, το Κόσοβο, την Κύπρο, το Λιχτενστάιν, το Μακάο, τις Μαλδίβες, το Μαυροβούνιο, τη Μολδαβία, τη Μογγολία, το Μονακό, τα Μπαρμπάντος, τις Μπαχάμες, το Μπαχρέιν, το Μπελίζ, το Μποναίρ, τις Νήσους Κέιμαν, τις Νήσους Μάρσαλ, τις Νήσους Τερκς και Κάικος, τη Νήσο του Μαν, την Ουγγαρία, την Παραγουάη, τη Σάμπα, τη Σαουδική Αραβία, το Τζέρσεϋ, το Τοκελάου και το Τουρκμενιστάν.

Η παρουσία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών στη συγκεκριμένη λίστα, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Ανδόρρα, το Λιχτενστάιν και το Μονακό, δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι. Η ελληνική νομοθεσία εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο, αριθμητικό φορολογικό κριτήριο, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στη σύγκριση των φορολογικών συντελεστών με εκείνους που ισχύουν στην Ελλάδα για το εξεταζόμενο φορολογικό έτος. Για τον λόγο αυτό, η ένταξη μιας χώρας στον κατάλογο δεν αποτελεί αξιολόγηση του συνολικού φορολογικού ή θεσμικού της πλαισίου, αλλά ενεργοποιεί ειδικές διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, στον κατάλογο εξακολουθούν να περιλαμβάνονται γνωστές υπεράκτιες δικαιοδοσίες, όπως οι Βερμούδες, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Νήσοι Κέιμαν, οι Μπαχάμες, το Μπελίζ, τα Μπαρμπάντος, το Μπαχρέιν και το Μακάο, καθώς και μικρές νησιωτικές περιοχές, όπως η Ανγκουίλα, το Μποναίρ, η Σάμπα, το Τοκελάου και οι Νήσοι Τερκς και Κάικος, οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερα χαμηλή φορολόγηση ή ειδικά φορολογικά καθεστώτα.

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Τέλος, αναφορά γίνεται και στο Κόσοβο, με την απόφαση να επαναλαμβάνει ότι η συμπερίληψή του στον κατάλογο γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 4172/2013 και δεν επηρεάζει την επίσημη θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας ως προς το νομικό καθεστώς του.