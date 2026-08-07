Οι εκτεταμένες πυρκαγιές και οι παρατεταμένοι καύσωνες που έπληξαν φέτος πολλές ευρωπαϊκές περιοχές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε δάση, υποδομές και περιουσίες, ενώ αύξησαν τις δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Οι ολοένα συχνότερες και εντονότερες δασικές πυρκαγιές αναδεικνύουν το αυξανόμενο οικονομικό κόστος της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες να προειδοποιούν ότι η ήπειρος αντιμετωπίζει ένα διαρκώς διευρυνόμενο «κενό προστασίας». Όπως επισημαίνουν, οι ζημιές από φυσικές καταστροφές αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από την ασφαλιστική κάλυψη, αφήνοντας μεγάλο μέρος των απωλειών να επιβαρύνει κράτη, επιχειρήσεις και πολίτες.

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές και οι παρατεταμένοι καύσωνες που έπληξαν φέτος πολλές ευρωπαϊκές περιοχές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε δάση, υποδομές και περιουσίες, ενώ αύξησαν τις δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους. Το κόστος αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση υποδομών, τις υπηρεσίες υγείας, την πολιτική προστασία, τις μεταφορές και τον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με στελέχη των Zurich Insurance, Swiss Re και Munich Re, μεγάλο μέρος του πλούτου που βρίσκεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου παραμένει ανασφάλιστο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες εκτιμούν ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων σε ευάλωτες περιοχές, σε συνδυασμό με την εντονότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, διευρύνει το λεγόμενο «κενό προστασίας», δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών οικονομικών ζημιών και εκείνων που καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η Allianz Commercial υπολογίζει ότι οι αποζημιώσεις για πυρκαγιές τη δεκαετία του 2010 έφτασαν τα 56,3 δισ. δολάρια, ποσό σχεδόν εξαπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται στους κλάδους της ενέργειας, των ακινήτων, των κατασκευών, της γεωργίας και των μεταφορών.

Οι ασφαλιστικοί όμιλοι υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην ασφάλιση, αλλά απαιτεί επενδύσεις στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα. Όπως επισημαίνουν, ο καλύτερος σχεδιασμός, η διαχείριση των δασών, η ενίσχυση των υποδομών και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε να περιοριστούν οι μελλοντικές οικονομικές απώλειες και να διατηρηθεί η ασφαλισιμότητα των περιοχών που απειλούνται περισσότερο από τις φυσικές καταστροφές.

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Η εικόνα που διαμορφώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), περισσότερα από 211.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν καεί μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2026 στην Ελλάδα, έπειτα από 29 μεγάλες πυρκαγιές. Παρότι ο αριθμός των πυρκαγιών είναι μικρότερος σε σχέση με άλλες χρονιές, η έκταση που καταστρέφεται σε κάθε περιστατικό είναι αισθητά μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι με αντίστοιχο αριθμό πυρκαγιών το 2015, οι καμένες εκτάσεις ήταν περίπου οι μισές από τις φετινές.